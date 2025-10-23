Біженці у Швейцарії відтепер не зможуть виїжджати за кордон – навіть для того, аби відвідати власні країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на SRF.

Які заборони мають шукачі притулку у Швейцарії?

Очікується, що вже невдовзі шукачі притулку у Швейцарії не зможуть подорожувати, і навіть у межах Шенгенської зони чи до власних країн – окрім винятків, коли існують особисті причини – як-от смерть родича чи серйозна хвороба. У такому випадку можна буде відвідати рідну країні на 30 днів.

Також швейцарським шукачам притулку дозволятимуть поїздку до рідної країни, аби розв'язати майнові чи освітні питання, або ж у випадках, коли це потрібно для того, аби влаштуватися на роботу.

Нові правила парламент країни ухвалив ще 2021 року, та зміни до закону все ще не набули чинності через активацію захисту для українців.

Чи стосуються правила українців у Швейцарії?

Захист для українських біженців передбачає свободу пересування, і люди, що живуть у Швейцарії, можуть перебувати в Україні до 15 днів протягом шести місяців – та раніше така ж кількість днів дозволялася кожні 3 місяці, пише SWI.

У 2024 році уряд Швейцарії доручив Федеральному департаменту юстиції та поліції все ж запровадити нові правила для шукачів притулку, а для українських біженців розробити спеціальні правила. І вже зараз уряд консультується щодо змін у необхідних нормативних актах – очікується, що це триватиме до початку лютого 2026 року.

