В течение последнего десятилетия многие страны отменили практику перехода на летнее время. Между тем в Украине нужно переводить стрелки часов на летнее и зимнее время в последнее воскресенье марта и октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему многие страны не переводят часы?

Сезонный перевод часов предусматривает изменение времени на один час назад осенью для перехода на стандартное время. И раньше таких изменений придерживалась примерно половина стран, но сейчас верными традиции остается лишь треть, пишет Pew Rsearch Center.

Не последняя причина – то, что эксперты по здравоохранению убеждены, что перевод часов на самом деле вреден. Несмотря на то, что значительная часть Европы, Штатов, а также части Канады, Австралии и Латинской Америки все еще переводят часы на зимнее и летнее время, немало стран в Азии и Африке уже не практикуют это.

В частности, часы уже не переводят в таких странах:

Азербайджан;

Намибия;

Самоа;

Сирия;

Турция;

Уругвай;

большая часть Мексики.

Между тем в США от перевода часов уже отказываются Гавайи и Аризона.

Некоторые эксперты отмечают, что исследования указывают на связь между сменой часов и проблемами со сном и даже сердечными приступами. Впрочем, последствия краткосрочные, и нужны более масштабные исследования, чтобы выявить, есть ли реальный вред.

Но есть и более серьезная проблема – практика перехода на летнее время связана с увеличением количества смертельных ДТП, травм на рабочем месте, медицинских ошибок и общей смертности. В частности, в 2018 году испанские исследователи обнаружили, что в день, когда часы переводят вперед, количество смертельных аварий возрастает на 30%. А в день, когда часы переводят назад, частота аварий возрастает на 16%.

