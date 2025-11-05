Во многих популярных туристических местах туристам стоит быть осмотрительными, чтобы не стать жертвами уличных воров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, есть одна страна, где за кошельком и телефоном следует следить особенно внимательно.
Интересно В Барселоне туристам запрещают ходить по пабам: за игнорирование – солидный штраф
В какой стране больше всего карманных краж?
В популярных среди туристов районах путешественникам всегда следует быть осторожными в отношении своих вещей. Особенно это касается таких мест, как вокзалы, метро, вестибюли отелей или даже определенные улицы. И одна британская компания по страхованию путешествий заявила, что наиболее путешественники рискуют, когда посещают одну очень популярную страну.
Ежегодно ее посещают миллионы туристов – и многие из них даже не подозревают об опасности карманников, пока не станет слишком поздно.
Оказывается, именно Италия – это страна, где туристов чаще всего разлучают с их вещами. А знаменитый римский фонтан Треви отметили как особо опасное место в отношении карманников. Возле фонтана ежедневно собираются толпы туристов – и среди большого количества людей легко не заметить, как чужая рука проскальзывает в сумку с кошельком и другими ценными вещами. И учитывая то, что достопримечательность переполнена практически круглый год, возле нее стоит быть осторожными не только в сезон.
В Италии стоит остерегаться карманных краж / Фото Pexels
Кстати, ежегодно в воды фонтана посетители бросают около одного миллиона евро, пишет Euronews.
Следующей после Италии по количеству карманных краж отмечают Францию, в частности столицу страны Париж. Более 800 человек в отзывах Google на Эйфелеву башню отмечают карманников как большую проблему.
Что еще нужно знать туристам?
Путешественников предупреждают, что почти в каждом гостиничном номере есть одна вещь, которая настолько грязная, что лучше ею вообще не пользоваться – и это гостиничный фен.
И уже названо, какая страна является лучшей для переезда в 2025 году. И согласно глобальному поиску Google это Канада.