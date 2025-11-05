Во многих популярных туристических местах туристам стоит быть осмотрительными, чтобы не стать жертвами уличных воров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, есть одна страна, где за кошельком и телефоном следует следить особенно внимательно.

В какой стране больше всего карманных краж?

В популярных среди туристов районах путешественникам всегда следует быть осторожными в отношении своих вещей. Особенно это касается таких мест, как вокзалы, метро, вестибюли отелей или даже определенные улицы. И одна британская компания по страхованию путешествий заявила, что наиболее путешественники рискуют, когда посещают одну очень популярную страну.

Ежегодно ее посещают миллионы туристов – и многие из них даже не подозревают об опасности карманников, пока не станет слишком поздно.

Оказывается, именно Италия – это страна, где туристов чаще всего разлучают с их вещами. А знаменитый римский фонтан Треви отметили как особо опасное место в отношении карманников. Возле фонтана ежедневно собираются толпы туристов – и среди большого количества людей легко не заметить, как чужая рука проскальзывает в сумку с кошельком и другими ценными вещами. И учитывая то, что достопримечательность переполнена практически круглый год, возле нее стоит быть осторожными не только в сезон.



В Италии стоит остерегаться карманных краж / Фото Pexels

Кстати, ежегодно в воды фонтана посетители бросают около одного миллиона евро, пишет Euronews.

Следующей после Италии по количеству карманных краж отмечают Францию, в частности столицу страны Париж. Более 800 человек в отзывах Google на Эйфелеву башню отмечают карманников как большую проблему.

