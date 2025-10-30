Новый запрет на проведение, организацию или продвижение пабных походов утвердили 29 октября, и он распространяется на всю территорию Барселоны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему в Барселоне запрещают походы по пабам?
Местные власти Барселоны убеждена, что запрет на походы пабами просто необходим для защиты прав жителей и их мирного сосуществования с туристами. Кроме того, новые правила будут способствовать защите общественного здоровья.
Обход пабов – это бизнес, который организует экскурсии с посещением ряда заведений, предлагающих алкогольные напитки со скидкой. Обычно это предполагает быстрое употребление одного или нескольких некачественных напитков перед тем, как отправиться к следующей остановке,
– поделился представитель городского совета Барселоны.
Такие походы считают "фактором риска" – они вызывают нарушение порядка в городе, создают дополнительную нагрузку на общественные пространства и потенциально приводят к криминальному поведению или нарушений правил дорожного движения.
Организаторам, которые решат нарушить запрет, грозят немалые штрафы – от 1500 до 3000 евро. Участники, впрочем, освобождены от штрафов за участие в походах, но могут получить наказание за другие нарушения – например распитие алкоголя на улице или создание беспорядка.
Новый закон будет действовать в течение четырех лет.
Будет ли работать запрет?
Ранее походы пабами уже запрещали в нескольких испанских районах – Сьютат-Велла и Л'Эшампле. И, по словам полиции, запрет там дал результат: за весь предыдущий год было выписано всего три штрафа, а количество беспорядка на улицах уменьшилось, пишет New York Post.
Пабные походы до сих пор были чрезвычайно популярным развлечением в Барселоне – некоторые из них длятся по 6 часов, а другие – до целых суток.
Каких еще штрафов следует остерегаться за рубежом?
- Греция ввела новые правила для туристов – за вывоз камней или ракушек из прибрежных зон можно поплатиться немаленьким штрафом в 1000 евро.
- Между тем штрафы за некоторое поведение в Португалии могут достигать 35 тысяч гривен. Туристов предупреждают, что запрещено забирать с собой тележки из продуктовых магазинов, шуметь, разжигать огонь и ношение купальника вне пляжа.