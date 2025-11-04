Болгарія – це популярна серед українців країна для відпочинку. Втім, далеко не всі знають, які є переваги та недоліки у житті там, повідомляє 24 Канал з посиланням на dari_universe.

Цікаво "Прожити дуже тяжко": українка відкрила, кому не слід їхати до Португалії

Які є переваги життя у Болгарії?

Перша перевага життя в Болгарії – там досить просто знайти житло, і зробити це можна "день у день". І те саме стосується зміни роботи – не потрібно попереджати за кілька місяців про звільнення, можна просто перейти на інше місце.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Ще один плюс для українки – діти у Болгарії можуть відвідувати або українську школу онлайн, або ж болгарську.

Тобто є також право вибору. В Німеччині, наприклад, дитина має ходити лише в німецьку школу, тут ви обираєте самостійно,

– поділилася вона.

Також у Варні, де й живе жінка, дуже багато доступних морепродуктів, і особливо в сезон. В сезон мідії коштували 4 леви за кілограм – тобто 98 гривень. Тішить у місті й транспорт – він ходить регулярно до другої ночі та з п'ятої ранку.

Українка розповіла про життя в Болгарії: дивіться відео

Подобається українці й болгарська медична система – і вона помітила, що у лікарнях є чимало лікарів-українців. Окрім того, можна записатися "день у день" до лікаря приватно.

Про які недоліки Болгарії варто знати перед переїздом?

Перед переїздом до Болгарії слід замислитися людям, які не мають самозайнятості чи не працюють віддалено. Втім, це також тільки відносний недолік, адже знайти роботу у Болгарії можливо.

В мене чоловік приїхав без самозайнятості й десь за півтора тижня знайшов роботу на складі за 1800 левів на місяць. Цього більш ніж достатньо для Болгарії,

– поділилася жінка.

І ще один нюанс, що не подобається українці – це пошта. Кілька разів її посилки відправлялися назад до країни, звідки були відправлені, часто їй не приходили сповіщення про посилку.

Що ще потрібно знати про українців за кордоном?