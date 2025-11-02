Португалія – це дуже красива та сонячна країна, що приваблює чимало мандрівників. І багато українців хочуть переїхати туди назавжди, або ж поїхати на заробітки. Втім, багатьох Португалія може розчарувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ukraine_portugal.

Кому не варто переїжджати до Португалії?

Перше, про що попереджає українка – це португальські зарплати. Чимало людей помилково думають, що зі звичайною роботою можна буде спокійно жити в країні та ні в чому собі не відмовляти – проте це не так.

В Португалії мінімальна зарплата – це 820 – 860 євро. І добре, якщо у вас буде та робота, на якій будуть доплачувати за обіди – тобто надавати продуктову карту, і на тій карті будуть нарахування 150 – 180 євро залежно від вашого договору,

– поділилася жінка.

І навіть у випадку, якщо працювати понаднормово, звичайний працівник зазвичай не може отримати більше, ніж 1200 євро. І саме через це більшість людей у Португалії шукають додаткові підробітки – наприклад, прибирання чи збір яблук.

Українка розповіла про недоліки життя в Португалії: дивіться відео

Натомість підійде країна для людей, що мають віддалену роботу в IT, продажах тощо.

Також Португалія не підійде для людей, які не терплять бюрократії, адже розбиратися з документами доведеться довго.

З документами дуже великі проблеми – для того, щоби їх оформити, потрібно дуже довго чекати,

– розповіла блогерка.

Третій пункт, на який потрібно звернути увагу – це оренда житла. Порівняно з заробітною платою вона настільки дорога, що знайти квартиру дуже непросто. Адже навіть в невеличкому португальському місті житло часто коштує 800 євро та дорожче.

