Португалия – это очень красивая и солнечная страна, что привлекает немало путешественников. И многие украинцы хотят переехать туда навсегда, или же поехать на заработки. Впрочем, многих Португалия может разочаровать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ukraine_portugal.
Кому не стоит переезжать в Португалию?
Первое, о чем предупреждает украинка – это португальские зарплаты. Многие ошибочно думают, что с обычной работой можно будет спокойно жить в стране и ни в чем себе не отказывать – однако это не так.
В Португалии минимальная зарплата – это 820 – 860 евро. И хорошо, если у вас будет и работа, на которой будут доплачивать за обеды – то есть предоставлять продуктовую карту, и на той карте будут начисления 150 – 180 евро в зависимости от вашего договора,
– поделилась женщина.
И даже в случае, если работать сверхурочно, обычный работник обычно не может получить больше, чем 1200 евро. И именно поэтому большинство людей в Португалии ищут дополнительные подработки – например, уборка или сбор яблок.
Украинка рассказала о недостатках жизни в Португалии: смотрите видео
Зато подойдет страна для людей, имеющих удаленную работу в IT, продажах и тому подобное.
Также Португалия не подойдет для людей, которые не терпят бюрократии, ведь разбираться с документами придется долго.
С документами очень большие проблемы – для того, чтобы их оформить, нужно очень долго ждать,
– рассказала блогерша.
Третий пункт, на который нужно обратить внимание – это аренда жилья. По сравнению с заработной платой она настолько дорогая, что найти квартиру очень непросто. Ведь даже в небольшом португальском городе жилье часто стоит 800 евро и дороже.
