Переїзд до іншої країни – це непросте рішення, яке потрібно ухвалювати з урахуванням багатьох нюансів. І українка Анастасія переконана, що багатьох людей кілька недоліків життя в Австрії змусять замислитися, чи варто переїжджати до цієї країни взагалі, повідомляє 24 Канал з посиланням на anastasia.talk.

Які є основні недоліки в Австрії?

Перший великий недолік в Австрії – це банківська система.

Затримка платежів, глюки мобільних застосунків, блокування карток просто так,

– поділилася враженнями українка.

Окрім того, дуже часто доводиться стояти у чергах в банку, а переказу коштів з українського банку на австрійський доводиться чекати 5 – 6 днів.

Українка розповіла про життя в Австрії: дивіться відео

Другий момент, що якого варто бути готовими після переїзду – це бюрократія.

На кожен документ потрібна довідка, щоб зробити довідку, потрібно мати іншу довідку. Але без першої довідки ти не можеш зробити інші, і це замкнуте коло,

– поскаржилася українка.

Третій несподіваний недолік – це парковки. Чимало австрійців мають автівки, а ось знайти місце для їхнього паркування в місті не так вже й просто. Паркінги під житловими комплексами надто маленькі – і там зазвичай вміщаються автівки близько половини мешканців. Решті доводиться шукати місце деінде.

