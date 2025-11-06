У Брюсселі готуються ускладнити отримання віз росіянами – вони зможуть отримувати лише одноразові візи, окрім деяких винятків – як-от гуманітарні причини чи наявність в особи також громадянства ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Цікаво "Взимку та влітку однакова ціна": українка показала, у скільки обходяться продукти в Албанії

Що відомо про видачу віз росіянам?

Раніше ЄС вже ускладнив отримання віз для росіян та зробив ці візи дорожчими, коли призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Росією наприкінці 2022 року. А деякі держави-члени Євросоюзу, як-от країни Балтії, пішли на додатковий крок та повністю заборонили, або ж суворо обмежили в'їзд росіян на свою територію, пише Bultic News Network.

Втім, видача віз все ще залишається компетенцією окремих країн – а це значить, що попри те, що Європейська Комісія може ускладнити процес отримання віз, вона не може повністю заборонити в'їзд для росіян.

Тільки 2024 року понад пів мільйона росіян отримали шенгенські візи – а це набагато більше у порівнянні з 2023 роком. Найбільш щедро видають шенгенські візи росіянам такі країни, як Угорщина, Франція, Іспанія та Італія.

А ось нові, більш суворі правила, мають зменшити кількість росіян, що в'їжджають до блоку – і очікується, що запровадять їх вже цього тижня.

Окремо в рамках 19-го пакета санкцій ЄС планує обмежити й пересування російських дипломатів: вони будуть зобов'язані заздалегідь інформувати держави про поїздки через Шенгенську зону. Це має протидіяти розвідувальній діяльності Росії.

Які новини з-за кордону варто знати?