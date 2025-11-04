Мальдіви стали першою країною у світі, що запровадила загальнонаціональну заборону на тютюн для молодих людей – і у суботу Міністерство охорони здоров'я архіпелагу оголосило, що купувати, продавати та вживати тютюн у країні відтепер незаконно, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про заборону куріння на Мальдівах?

Заборону на куріння для усіх, хто народжений після 2006 року ще на початку 2025 ініціював президент Мохамед Муїццу, а сам закон набув чинності 1 листопада. Очікується, що він "захистить громадське здоров'я та сприятиме формуванню покоління, вільного від тютюну.

Згідно з новим положенням, особам, народженим 1 січня 2007 року або пізніше, заборонено купувати, вживати або отримувати продаж тютюнових виробів на Мальдівах,

– додали у Міністерстві охорони здоров'я країни.

Заборона поширюється на усі форми тютюну, і роздрібні торговці зобов'язані перевіряти вік людини перед продажем. Окрім того, заборона складається і на туристів країни, що складається з 1191 крихітних коралових острівців, розкиданих вздовж екватора.

Міністерство заявило, що зберігатиметься повна заборона на імпорт, продаж, розповсюдження та зберігання електронних сигарет та вейпів – і вона поширюється на усіх осіб, незалежно від віку. А ось на торговців, що продадуть тютюнові вироби неповнолітній особі, очікує штраф у розмірі 50 000 руфій, тобто 3200 доларів США, пише The Guardian.

Подібний закон намагалися раніше запровадити й у Новій Зеландії – проте його скасували у листопаді 2023 року – менш ніж за рік після прийняття.

