Чимало українців планують переїзд за кордон, і вибір країни надзвичайно важливий, повідомляє 24 Канал з посиланням на ukraine_portugal.

Які є переваги життя в Португалії?

Перший і великий плюс Португалії полягає в тому, що країна дуже тепла та сонячна. І протягом року там тішить не тільки зелена трава, але й велика різноманітність квітів.

Клумби троянд вас приємно здивують взимку. А ще тут дуже щирі та привітні люди, – поділилася українка.

Окрім того, перевагою вона вважає також велике різноманіття морепродуктів – від їхнього вибору просто "розбігаються очі". Також Португалія багата на різні сезонні фрукти – вони дуже смачні, і купити їх можна за доступними цінами. А якщо не хочеться купувати цілий, завжди можна придбати половинку.

Українка розповіла про переваги життя в Португалії: дивіться відео

Що тільки сказати про Атлантичний океан. Влітку ти можеш купатися, а взимку – спостерігати за величезними хвилями,

– додала українка.

Окрім того, ця країна дуже безпечна для дітей – до них тут дуже гарно ставляться. Окрім того, Португалія настільки тепла, що зими тут майже немає, тож можна суттєво заощадити на зимовому одязі та взутті.

Ціни в ресторанах – "копієчні", а порції настільки великі, що наїстися можна удвох. Окрім того, Португалія – це країна свят та карнавалів.

