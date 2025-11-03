Многие украинцы планируют переезд за границу, и выбор страны чрезвычайно важен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ukraine_portugal.
Какие есть преимущества жизни в Португалии?
Первый и большой плюс Португалии заключается в том, что страна очень теплая и солнечная. И в течение года там радует не только зеленая трава, но и большое разнообразие цветов.
Клумбы роз вас приятно удивят зимой. А еще здесь очень искренние и приветливые люди, – поделилась украинка.
Кроме того, преимуществом она считает также большое разнообразие морепродуктов – от их выбора просто "разбегаются глаза". Также Португалия богата на различные сезонные фрукты – они очень вкусные, и купить их можно по доступным ценам. А если не хочется покупать целый, всегда можно приобрести половинку.
Что только сказать про Атлантический океан. Летом ты можешь купаться, а зимой – наблюдать за огромными волнами,
– добавила украинка.
Кроме того, эта страна очень безопасна для детей – к ним здесь очень хорошо относятся. Кроме того, Португалия настолько теплая, что зимы здесь почти нет, поэтому можно существенно сэкономить на зимней одежде и обуви.
Цены в ресторанах – "копеечные", а порции настолько большие, что наесться можно вдвоем. Кроме того, Португалия – это страна праздников и карнавалов.
Что еще об украинцах за рубежом стоит знать?
Впрочем, Португалия подойдет далеко не для всех. Поэтому украинка предупредила, кому не стоит переезжать в страну, ведь там не очень высокие зарплаты и есть немало бюрократии.
Между тем украинка поделилась, почему для переезда выбрала Албанию. Эта страна идеально подойдет для людей, ищущих низкую стоимость жизни и возможность жить у моря. Кроме того, еще одно преимущество страны – это относительная близость к Украине.