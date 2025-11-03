Многие украинцы планируют переезд за границу, и выбор страны чрезвычайно важен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ukraine_portugal.

Какие есть преимущества жизни в Португалии?

Первый и большой плюс Португалии заключается в том, что страна очень теплая и солнечная. И в течение года там радует не только зеленая трава, но и большое разнообразие цветов.

Клумбы роз вас приятно удивят зимой. А еще здесь очень искренние и приветливые люди, – поделилась украинка.

Кроме того, преимуществом она считает также большое разнообразие морепродуктов – от их выбора просто "разбегаются глаза". Также Португалия богата на различные сезонные фрукты – они очень вкусные, и купить их можно по доступным ценам. А если не хочется покупать целый, всегда можно приобрести половинку.

Украинка рассказала о преимуществах жизни в Португалии: смотрите видео

Что только сказать про Атлантический океан. Летом ты можешь купаться, а зимой – наблюдать за огромными волнами,

– добавила украинка.

Кроме того, эта страна очень безопасна для детей – к ним здесь очень хорошо относятся. Кроме того, Португалия настолько теплая, что зимы здесь почти нет, поэтому можно существенно сэкономить на зимней одежде и обуви.

Цены в ресторанах – "копеечные", а порции настолько большие, что наесться можно вдвоем. Кроме того, Португалия – это страна праздников и карнавалов.

