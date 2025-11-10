День незалежності Польщі припадає на 11 листопада – і для того, аби усі святкування пройшли максимально безпечно, місцева поліція тимчасово запроваджує заборону на польоти дронів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Варшави.

Чому у Польщі забороняють польоти дронів?

Заборону на польоти безпілотників вводять з нагоди святкування Дня незалежності Польщі. Таким чином поліція планує убезпечити зібрання з нагоди свята.

У зв'язку з необхідністю убезпечення зібрань, пов'язаних зі святкуванням Дня незалежності 11 листопада, головне управління поліції Варшави, за погодженням зі Службою державної охорони, запроваджує обмеження на польоти безпілотних літальних апаратів над Варшавою,

– написали у поліції Варшави.

Заборона діятиме з 07:00 до 23:00 – а на операторів дронів, що порушать встановлене правило, можуть очікувати досить суворі наслідки. Зокрема, покарання може сягнути позбавлення волі до 5 років.

Під час Дня незалежності у Варшаві пройде кілька масштабних заходів, найбільшим з яких, безумовно, є Марш незалежності.

Що ще слід знати про святкування Дня незалежності у Польщі?