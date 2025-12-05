Что известно о помощи от Швеции?

Об этом правительство сообщило в пятницу, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Страна планирует постепенно свернуть помощь таким государствам:

Зимбабве; Танзании; Мозамбику; Либерии; Боливии.

Украина является важнейшим внешнеполитическим и политическим приоритетом в сфере помощи для Швеции, и поэтому правительство увеличит поддержку Украине по меньшей мере до 10 миллиардов крон (1,06 миллиардов долларов) в 2026 году,

– заявил министр международного развития и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Он добавил, что "не существует ни одного секретного печатного станка для создания банкнот на нужды помощи". И эти деньги должны быть взяты "откуда-то".

В правительстве заявили, что такие меры позволят высвободить более 2 миллиардов крон в ближайшие два года. И их можно будет переадресовать Украине. В частности на проекты по восстановлению энергетической инфраструктуры страны.

Швеция уже сократила помощь более чем для 10 стран с момента прихода к власти нынешнего правительства в 2022 году, включая Буркина-Фасо и Мали,

– говорится в материале.

Швеция является крупным донором развития и гуманитарной помощи. Ее бюджет составлял 56 миллиардов крон ежегодно в течение последних трех лет.

Заметьте! Правительство заявило, что сократит его до 53 миллиардов крон в год в период 2026 – 2028 годов и осуществит переориентацию расходов, в частности используя часть этих средств для покрытия расходов на иммиграцию и репатриацию мигрантов.

Напомним, что Швеция уже недавно выделяла Украине помощь. Об этом писала Европейская правда.

Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине нового пакета гражданской помощи на сумму более 1,1 миллиарда шведских крон (100 миллионов евро) для удовлетворения неотложных потребностей в восстановлении и укреплении устойчивости страны,

– идет речь в тексте.

Пакет помощи направлен на удовлетворение самых насущных потребностей, частности:

энергоснабжение; ремонт и восстановление поврежденной инфраструктуры; реформы; здравоохранение.

Обратите внимание! Общая сумма пакета помощи составляет 1,112 миллиарда шведских крон.

Что еще известно о помощи Швеции?