Какую помощь оказали Нидерланды?
Речь идет о возвращении несовершеннолетних из Украины, которых похитила Россия, о чем сообщается на сайте Министерства иностранных дел Нидерландов.
Читайте также Новая "порция" поддержки: Швеция оказывает военную помощь Украине
В тексте идет речь о том, что вместе с союзниками Нидерланды продолжают поддерживать Украину. В частности, они предоставляют ДНК-наборы для поиска пропавших украинских детей. Эти наборы используются для воссоединения детей, которые похищены Россией, с их семьями.
В начале 2026 года Нидерланды дополнительно выделили 2 миллиона евро на эти цели,
– отметили в ведомстве.
Также Нидерланды предоставляют много другой поддержки, среди которой:
- помощь в сферах здравоохранения, психосоциальной поддержки пострадавших, сельского хозяйства и кибербезопасности;
- поддержка в области здравоохранения, психосоциальной поддержки пострадавших, сельского хозяйства и кибербезопасности;
- военная помощь: оборудование, в частности боеприпасы, истребители F-16 и системы противовоздушной обороны, а также обучение для украинских военных;
- внедрение санкций против России и тому подобное.
Нидерланды действительно много раз выделяли помощь для Украины. Например, в феврале текущего года страна объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма составляет 35 миллионов евро. Об этом сообщали в Минэнерго.
Так 35 миллионов евро нового взноса направляются на установку систем СЭС на крышах зданий через инициативу "Луч надежды". Цель этого проекта – это обеспечение питания объектов критической инфраструктуры, в частности больниц.
Заметьте! Таким образом, даже в условиях аварийных отключений света, они смогут функционировать.
Какую еще помощь предоставляли Нидерланды Украине?
В январе Нидерланды объявили о дополнительной энергетической помощи для Украины – в размере 23 миллиона евро. Средства направят на закупки газа, срочный ремонт электростанций и поставки критически важного энергетического оборудования.
В конце 2025 года Нидерланды также увеличили военную помощь Украине на 2026 год. Киев дополнительно получит 700 миллионов евро.