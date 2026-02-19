Какую помощь предоставит Швеция для Украины?
В пакет войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники и дальнобойные ракеты, о чем пишет Reuters.
Общий объем военной помощи Швеции Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году составляет 103 миллиарда шведских крон. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон.
В частности около 400 миллионов евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2. Об этом говорится в тексте SVT.
Речь идет о зенитно-ракетных комплексах шведского производства. Они являются особенно эффективными в сбивании дронов. Кроме того, страна-союзница предоставит Киеву сенсоры, работы и зенитные пушки. Еще 524 миллиона евро будут потрачены на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников.
Обратите внимание! Остальные – более 280 миллионов евро – будут использованы на гранатометы, а также на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.
Что еще известно о Швеции?
- Швеция сейчас регулярно оказывает помощь для Украины. Например, Великобритания и Швеция вместе предоставят средства на оружие, в частности противовоздушную оборону. Так Стокгольм анонсировал уже третий пакет помощи в рамках инициативы PURL.
- Также Швеция выделила пакет энергетической помощи для Украины. Так 600 миллионов шведских крон будет направлено в Ukraine Energy Support Fund, а еще 400 миллионов – в Программу развития ООН (UNDP). Общая сумма поддержки составляет миллиард шведских крон.