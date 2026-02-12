Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Гили.
Новая оборонная помощь Украине: что известно?
По словам Джона Гили, страны-партнеры договорились выделить Украине 35 миллиардов долларов новой оборонной помощи.
Британский министр отметил, что Россия продолжает "жестокую агрессию" и удары ракетами и дронами по линии фронта, а также мирных городах Украины. Гили отметил, что союзники усилят военную поддержку Украины и давление на Россию.
Министр обороны Украины Михаил Федоров уточнил, что часть средств планируют направить на укрепление, в часности, систем ПВО.
Большая часть этих анонсов (о помощи Украине – 24 Канал) идут на систему противовоздушной обороны, на дроны, развитие дроно-штурмовых подразделений, deep strike и дроны-перехватчики,
– добавил Федоров.
Джон Гили отметил, цель Контактной группы заключается в поддержке Украины сейчас и помощи в обеспечении мира в будущем.
Мы хотим сделать 2026 год годом окончания этой войны, годом обеспечения мира,
– резюмировал британский министр.
Кто еще усиливает поддержку Украины?
Ранее сообщалось, что Великобритания выделила более полумиллиона фунтов стерлингов для усиления обороны Украины. В частности, передадут 1 000 легких многоцелевых ракет, 1 200 ракет для ПВО и сотни тысяч артиллерийских снарядов.
Недавно Швеция объявила о третьем пакете оборонной помощи в рамках PURL. Средства направят на закупку оборонного оборудования и систем ПВО.