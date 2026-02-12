Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Гили.

Смотрите также Британия передаст Украине 1000 ракет: страна выделила на помощь 700 миллионов долларов

Новая оборонная помощь Украине: что известно?

По словам Джона Гили, страны-партнеры договорились выделить Украине 35 миллиардов долларов новой оборонной помощи.

Британский министр отметил, что Россия продолжает "жестокую агрессию" и удары ракетами и дронами по линии фронта, а также мирных городах Украины. Гили отметил, что союзники усилят военную поддержку Украины и давление на Россию.

Министр обороны Украины Михаил Федоров уточнил, что часть средств планируют направить на укрепление, в часности, систем ПВО.

Большая часть этих анонсов (о помощи Украине – 24 Канал) идут на систему противовоздушной обороны, на дроны, развитие дроно-штурмовых подразделений, deep strike и дроны-перехватчики,

– добавил Федоров.

Джон Гили отметил, цель Контактной группы заключается в поддержке Украины сейчас и помощи в обеспечении мира в будущем.

Мы хотим сделать 2026 год годом окончания этой войны, годом обеспечения мира,

– резюмировал британский министр.

Кто еще усиливает поддержку Украины?