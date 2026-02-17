Какую помощь окажет Латвия?

Такое решение во вторник, 17 февраля, приняло правительство страны, о чем сообщила премьер Латвии Эвика Силиня.

Отмечается, что эти средства будут использованы для закупки вооружения и оборудования, чтобы помочь Украине защищаться.

Закупки будут осуществляться в США - нашего стратегического партнера, что обеспечит надежную и качественную помощь,

– написала Эвика Силиня.

Обратите внимание! Вклад Латвии осуществляется в пределах 0,25% от ВВП, что подтверждает поддержку Украины.

Напомним, что ранее страна выделила для Киева 125 тысяч евро. Средства предусматривались для восстановления энергосистемы и обеспечения бесперебойного электроснабжения. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

27 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Киеве двусторонние переговоры с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Сибига выразил благодарность Латвии за поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения. В целом объем помощи уже превысил 1,6% латвийского ВВП.

Речь идет об оружии, боеприпасы, подготовку военнослужащих, финансовую поддержку. Благодарны Латвии также за присоединение к PURL и за недавнюю передачу 42 бронетранспортеров "PATRIA 6x6",

– отметил Андрей Сибига.

Заметьте! Отдельно представители двух стран сосредоточились на поддержке энергетического сектора. Украина выразила благодарность за дополнительный вклад Латвии в размере 125 тысяч евро, который будет способствовать восстановлению объектов энергетики, бесперебойному электроснабжению и стабилизации энергосистемы.

