Какую помощь предоставил Украине Китай?

Так Пекин предоставил Киеву пакет энергетической помощи, о чем сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины В Мюнхене я имел содержательную и продуктивную встречу с главой МИД Китая Ван И. Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности. Я подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на самом высоком уровне.

Сибига отметил, что обсудил мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. В частности министр проинформировал своего китайского коллегу о:

ситуацию на фронте;

российских атаках на энергетическую систему;

убытках, нанесенных китайским компаниям в результате российских ударов.

Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи,

– сказал Андрей Сибига.

Обратите внимание! Он также пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил за приглашение посетить Китай.

Кто внес вклад в рамках программы PURL?

В то же время Швеция выделяет 100 миллионов долларов США в рамках программы PURL. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Вместе с Нидерландами, Норвегией и Великобританией, Швеция будет финансировать общий пакет поддержки на общую сумму 500 миллионов долларов США, который направлен на усиление оборонных возможностей Украины.

Противовоздушная оборона и боеприпасы являются критически важными, чтобы Украина могла защищаться от продолжающихся атак России. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы посылаем четкий сигнал, который демонстрирует нашу общую приверженность миру и безопасности в Европ,

– сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Это уже третий раз, когда Швеция делает вклад в PURL. В частности ранее страна:

предоставила 275 миллионов долларов США для пакета поддержки вместе с Данией и Норвегией;

предоставила 60 миллионов долларов США для пакета поддержки вместе с другими скандинавскими и балтийскими странами.

Важно! Швеция предоставила в целом 435 миллионов долларов США финансовой поддержки для PURL.

Что еще следует знать о помощи Украине?