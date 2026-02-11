Какую помощь сейчас получает Украина от своих партнеров?
В частности регионам предоставили 774 генераторы и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов и т.д., о чем сообщили в Минэнерго.
Помощь оказали партнеры из:
- Словакии;
- Дании;
- Чехии;
- Азербайджана;
- Германии;
- Литвы;
- Франции;
- Польши;
- Италии;
- Бельгии;
- Японии;
- UNICEF/WASH;
- Евросоюза.
В течение последних двух недель со складов хабов Минэнерго распределили более 1152 тонн гуманитарной помощи. Они нужны для поддержки важных объектов, в частности больниц, социальных учреждений, критической инфраструктуры, а также на нужды ГСЧС.
Ожидаем поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения России в Украину государство получило от партнеров 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Более 25 тысяч тонн – уже распределили в регионы.
Заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказывал о ситуации в энергосистеме по состоянию на среду, 11 февраля. Так после очередных обстрелов врага часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях подверглась обесточиванию.
Сложной также остается ситуация в Киевской и Одесской областях. Сейчас энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия ударов россиян.
Обратите внимание! По всей стране продолжают действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В некоторых регионах применены аварийные графики отключений.
Что еще известно об энергетической помощи?
- Союзниция Украины – Германия – планирует выделить дополнительный транш энергетической помощи для государства. Речь идет о сумме ориентировочно в 4,8 миллионов евро. Соответствующие соглашения уже подписаны.
- В то же время Швейцария 11 февраля одобрила для Украины помощь стоимостью до 32 миллионов франков. Также пакет помощи будет включать немало оборудования.