Какую помощь сейчас получает Украина от своих партнеров?

В частности регионам предоставили 774 генераторы и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов и т.д., о чем сообщили в Минэнерго.

Читайте также Форма замерзает во время работы: в ДТЭК показали, в каких тяжелых условиях работают энергетики

Помощь оказали партнеры из:

Словакии;

Дании;

Чехии;

Азербайджана;

Германии;

Литвы;

Франции;

Польши;

Италии;

Бельгии;

Японии;

UNICEF/WASH;

Евросоюза.

В течение последних двух недель со складов хабов Минэнерго распределили более 1152 тонн гуманитарной помощи. Они нужны для поддержки важных объектов, в частности больниц, социальных учреждений, критической инфраструктуры, а также на нужды ГСЧС.

Ожидаем поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения России в Украину государство получило от партнеров 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Более 25 тысяч тонн – уже распределили в регионы.

Заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказывал о ситуации в энергосистеме по состоянию на среду, 11 февраля. Так после очередных обстрелов врага часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях подверглась обесточиванию.

Сложной также остается ситуация в Киевской и Одесской областях. Сейчас энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия ударов россиян.

Обратите внимание! По всей стране продолжают действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В некоторых регионах применены аварийные графики отключений.

Что еще известно об энергетической помощи?

Союзниция Украины – Германия – планирует выделить дополнительный транш энергетической помощи для государства. Речь идет о сумме ориентировочно в 4,8 миллионов евро. Соответствующие соглашения уже подписаны.

В то же время Швейцария 11 февраля одобрила для Украины помощь стоимостью до 32 миллионов франков. Также пакет помощи будет включать немало оборудования.



