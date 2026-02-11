Яку допомогу наразі отримує Україна від своїх партнерів?

Зокрема регіонам надали 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів тощо, про що повідомили в Міненерго.

Допомогу надали партнери зі:

Словаччини;

Данії;

Чехії;

Азербайджану;

Німеччини;

Литви;

Франції;

Польщі;

Італії;

Бельгії;

Японії;

UNICEF/WASH;

Євросоюзу.

Упродовж останніх двохтижнів зі складів хабів Міненерго розподілили понад 1152 тонни гуманітарної допомоги. Вони потрібні для підтримки важливих об'єктів, зокрема лікарень, соціальних установ, критичної інфраструктури, а також на потреби ДСНС.

Очікуємо на надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну держава отримала від партнерів 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Понад 25 тисяч тонн – вже розподілили в регіони.

Заступник міністра енергетики України Артем Некрасов розповідав про ситуацію в енергосистемі станом на середу, 11 лютого. Так після чергових обстрілів ворога частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях зазнала знеструмлень.

Складною також залишається ситуація на Київщині та Одещині. Наразі енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки ударів росіян.

Зверніть увагу! По всій країні продовжують діють графіки погодинних відключень світла, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У деяких регіонах застосовані аварійні графіки відключень.

Що ще відомо про енергетичну допомогу?

Союзниція України – Німеччина – планує виділити додатковий транш енергетичної допомоги для держави. Йдеться про суму орієнтовно у 4,8 мільйонів євро. Відповідні угоди вже підписані.

Водночас Швейцарія 11 лютого схвалила для України допомогу вартістю до 32 мільйонів франків. Також пакет допомоги включатиме чимало обладнання.



