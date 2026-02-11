Яку допомогу надасть Швейцарія?

На запит уряду України Федеральна рада 11 лютого схвалила допомогу з граничною вартістю до 32 мільйонів швейцарських франків, про що повідомила пресслужба уряду Швейцарії.

Читайте також "Злочини, рівноцінні геноциду": у ЄС вимагають нових санкцій проти Росії за "холодомор"

Наголошується, що на початку 2026 року Україна оголосила про надзвичайну ситуацію в енергетиці. Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі український уряд звернувся до президента Швейцарії Гі Пармелена та голови Федерального департаменту закордонних справ Ігнаціо Кассіса з проханням про термінову підтримку для подолання гострої енергетичної кризи.

Пакет допомоги буде використаний для закупівлі, постачання та встановлення 18 енергетичних модулів на природному газі, а також супутнього обладнання й витратних матеріалів. Це означає, що виробництво електроенергії в Україні може розпочатися одразу після встановлення.

Зверніть увагу! Модулі будуть передані підприємствам теплопостачання у чотирьох великих містах, які особливо постраждали від енергетичної кризи.

Швейцарські компанії також постачають до 80 дизельних генераторів різної потужності. Частину з них буде передано Міністерству розвитку України, яке розподілятиме їх за пріоритетністю.

Додаткові генератори та мобільні обігрівачі будуть надані Державній службі України з надзвичайних ситуацій,

– додали у тексті.

Зокрема необхідні 32 мільйонів швейцарських франків на закупівлю матеріалів, транспортування та координацію виділяються з наявного бюджету Державного секретаріату з економічних питань для співпраці зі швейцарським приватним сектором з метою підтримки України в межах країнової програми для України.

Важливо! З лютого 2022 року Швейцарія надала 900 мільйонів швейцарських франків на програми міжнародного співробітництва в Україні та сусідніх країнах.

Хто ще надавав енергетичну допомогу?

Нагадаємо, що нещодавно Україні надала допомогу Австрія. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Наголошується, що Австрія вже оголосила про додаткові 3 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Також міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що високо цінує загальний внесок Австрії в розмірі 15,5 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики.

Зокрема представники Відня та Києва обговорили потреби України в умовах надзвичайного стану в енергетиці. Зокрема сторони домовились передивитись усі нагальні потреби щодо передачі Україні резервного або вживаного обладнання з австрійських станцій.

