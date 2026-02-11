Про які злочини розповіли євродепутати?

До такого висновку дійшли депутати Європарламенту під час дебатів "Європейська реакція на атаки на українську енергетичну систему, що спричинили гуманітарну кризу", передає Deutsche Welle.

Дивіться також Кінець "сірим схемам": ЄС вдарить по Грузії та Індонезії через російську нафту

Група євродепутатів, які нещодавно побували у Києві, розповіли колегам про "терор Путіна проти українського населення" посеред зими. За їхніми словами, російський диктатор спеціально б'є по енергетиці та цивільних об'єктах, аби зламати опір українців.

Знищуючи енергетичну інфраструктуру України, Росія вчиняє злочини, які рівноцінні геноциду та злочинам проти людяності, які має розглядати спеціальний трибунал,

– наголосив литовський депутат Петрас Ауштрявічюс.

Його колега Людс Мажиліс зауважив, що руйнування енергетичної інфраструктури через атаки Росії набули величезних масштабів. І всієї допомоги європейських партнерів недостатньо, аби компенсувати збитки.

Ба більше, євродепутати порівняли масовані атаки російської армії на енергетику України з "холодомором", від якого страждають сотні тисяч людей.

Його прямий переклад – смерть через холод. Це воєнний злочин, про який ви мали б дізнатися з підручників історії, але не у Європі 2026 року. Колеги, зупинімо цей холодомор,

– закликав німецький депутат Даміан Бозелаґер.

Важливо! За останніми оцінками Світового банку, атаки Росії завдали енергетичному сектору України шкоди загалом на 68 мільярдів доларів. Однак у цю суму навіть не враховані збитки від останніх ударів.

Як Європарламент хоче допомогти?

У Європарламенті закликали мобілізувати якнайшвидше більше коштів для підтримки України, а також ввести 20-й пакет санкцій проти України.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос пообіцяла, що ЄС посилить тиск на Москву за її цілеспрямовані атаки. Вона наголосила, що Європа вже надала "безпрецедентну підтримку" для відновлення та стабілізації енергетичної інфраструктури:

Від лютого 2022 року ЄС спрямував 1,3 мільярда євро на гуманітарну допомогу:

У 2026 році вже погодили виділення 145 мільйонів євро для України;

Через Механізм цивільного захисту ЄС за чотири роки війни відправили більш як 11 тисяч генераторів і 7 тисяч трансформаторів.

Проте, щоб по-справжньому захистити енергетичну систему України, ми повинні захистити її небо. Це означає термінове постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет. Ми закликаємо держави-члени діяти без зволікання,

– зазначила Кос.

Удари Росії по енергетиці України: останні новини