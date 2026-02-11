О каких преступлениях рассказали евродепутаты?

К такому выводу пришли депутаты Европарламента во время дебатов "Европейская реакция на атаки на украинскую энергетическую систему, повлекшие гуманитарный кризис", передает Deutsche Welle.

Смотрите также Конец "серым схемам": ЕС ударит по Грузии и Индонезии из-за российской нефти

Группа евродепутатов, которые недавно побывали в Киеве, рассказали коллегам о "терроре Путина против украинского населения" посреди зимы. По их словам, российский диктатор специально бьет по энергетике и гражданских объектах, чтобы сломать сопротивление украинцев.

Уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины, Россия совершает преступления, которые равноценны геноциду и преступлениям против человечности, которые должен рассматривать специальный трибунал,

– подчеркнул литовский депутат Петрас Ауштрявичюс.

Его коллега Людс Мажилис заметил, что разрушение энергетической инфраструктуры из-за атак России приобрели огромные масштабы. И всей помощи европейских партнеров недостаточно, чтобы компенсировать убытки.

Более того, евродепутаты сравнили массированные атаки российской армии на энергетику Украины з "холодомором", от которого страдают сотни тысяч людей.

Его прямой перевод – смерть из-за холода. Это военное преступление, о котором вы должны были бы узнать из учебников истории, но не в Европе 2026 года. Коллеги, остановим этот холодомор,

– призвал немецкий депутат Дамиан Бозелагер.

Важно! По последним оценкам Всемирного банка, атаки России нанесли энергетическому сектору Украины ущерб в целом на 68 миллиардов долларов. Однако в эту сумму даже не учтены убытки от последних ударов.

Как Европарламент хочет помочь?

В Европарламенте призвали мобилизовать как можно быстрее больше средств для поддержки Украины, а также ввести 20-й пакет санкций против Украины.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос пообещала, что ЕС усилит давление на Москву за ее целенаправленные атаки. Она подчеркнула, что Европа уже предоставила "беспрецедентную поддержку" для восстановления и стабилизации энергетической инфраструктуры:

С февраля 2022 года ЕС направил 1,3 миллиарда евро на гуманитарную помощь:

В 2026 году уже согласовали выделение 145 миллионов евро для Украины;

Через Механизм гражданской защиты ЕС за четыре года войны отправили более 11 тысяч генераторов и 7 тысяч трансформаторов.

Однако, чтобы по-настоящему защитить энергетическую систему Украины, мы должны защитить ее небо. Это означает срочную поставку большего количества систем противовоздушной обороны и ракет. Мы призываем государства-члены действовать без промедления,

– отметила Кос.

Удары России по энергетике Украины: последние новости