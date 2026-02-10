Какие порты могут попасть под санкции?
Это решение может стать первым случаем в истории, когда блок добавит в санкционные списки портовую инфраструктуру третьих стран, пишет Reuters.
Смотрите также Угроза для теневого флота: от чего будут зависеть новые санкции США против России
Документы, полученные изданием, свидетельствуют, что под ограничения могут попасть по меньшей мере два порта:
- порт Кулеви в Грузии;
- и порт Каримун в Индонезии.
Если это произойдет, европейским компаниям и физическим лицам запретят проводить любые транзакции с этими портовыми объектами.
Эти меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС в ответ на войну России против Украины,
– отмечает издание.
Обратите внимание! Ограничения против портов третьих стран подготовили совместно Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий (EEAS). Затем документ передали странам блока для ознакомления. Чтобы санкции вступили в силу, их должны одобрить все члены ЕС единогласно.
Что предлагают в 20-м пакете санкций?
В пятницу, 6 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила будущие меры, которые планируют принять в 20-м пакете санкций против России.
В ЕС разработали большой список секторальных ограничений. Также новый пакет предусматривает переход от ценового "потолка" на российскую нефть к полному запрету предоставления морских услуг для ее транспортировки.
До этого под удар попали:
Металлы и ресурсы. Планируется новый запрет на импорт никелевых стержней, железной руды, необработанной меди, алюминиевого лома, а также соли, аммиака и даже меха.
Технологии. Запретят продажу Кыргызстану металлорежущих станков и оборудования для связи (модемов, роутеров), чтобы перекрыть каналы параллельного импорта в Россию.
Финансы. Санкции коснутся банков Кыргызстана (Keremet и Capital Bank), Лаоса и Таджикистана за предоставление криптоуслуг России. При этом два китайских банка предлагают исключить из списка.
Нефтепереработка. В "черный список" хотят добавить 64 компании, среди которых "Башнефть" и восемь российских НПЗ, в частности крупные заводы в Туапсе и Сызрани, которые находятся под контролем "Роснефти".
В то же время российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл" пока оставят вне санкционных списков ЕС, несмотря на американские и британские ограничения.
Важно! В октябре 2025 года сначала Великобритания, а затем и США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Кстати, это были первые антироссийские санкционные меры при втором президентстве Дональда Трампа.
Что известно о санкциях ЕС против России?
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС ввел уже 19 пакетов санкций. Ограничения охватили более 2,7 тысяч физических лиц и компаний и коснулись различных секторов – от энергетики и авиации до ИТ, предметов роскоши, бриллиантов и золота.
Эффективность этих мер прокомментировал специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан. По его словам, несмотря на попытки Москвы адаптироваться, западные ограничения все же оказывают ощутимое давление на российскую экономику.
О'Салливан отметил, что Евросоюзу удалось достичь прогресса в блокировании прямого реэкспорта товаров, которые могут использоваться в военном производстве. Кроме того, ЕС усилил меры против так называемого "теневого флота" России.
По информации европейских дипломатов, Еврокомиссия намерена утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине начала полномасштабной войны.