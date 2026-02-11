Какую помощь окажет Германия?

Об этом стало известно по итогам встречи министра энергетики Дениса Шмыгаля с послом Германии в Украине Гайко Томса, сообщает Минэнерго.

Во время встречи они обсудили возможности для усиления помощи от Германии. Также речь шла о совместных энергетических проектах двух стран.

Сейчас Германия прорабатывает возможность предоставления дополнительного транша объемом около 4,8 миллиона евро – соответствующие обязывающие соглашения уже подписаны,

– заявил после Шмыгаль.

По словам главы Минэнерго, также идет работа над получением оборудования для когенерации электроэнергии.

Его направят в самые уязвимые регионы, пострадавших от российских обстрелов. В частности, его получит Днепропетровщина.

Как растет поддержка Берлина?

К слову, энергетическая поддержка от Германии последовательно растет. Только в середине января Берлин объявил о выделении 60 миллионов евро поддержки на фоне обстрелов и морозов. Об этом сообщил в сети Х министр иностранных дел Андрей Сибига.

Эта помощь позволит обеспечить нашим гражданам тепло и защиту... Мы ценим неизменную солидарность Германии,

– отметил дипломат.

Новую поддержку тогда направили на укрепление систем отопления и теплоснабжения в Украине. Особое внимание уделили прифронтовым регионам.

А в конце января в Украину поступила первая в этом году партия энергетического оборудования из Германии. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, она включала две когенерационные установки, генераторы и другую важную технику.

В ближайшее время также ожидается прибытие еще 41 когенерационной установки мощностью 40,8 мегаватта и 76 модульных котельных.

В дополнение пакет поддержки включает:

солнечные станции – 300 штук;

батарейные накопители для резервного электроснабжения – 375 штук;

мобильные гибридные генераторы – 15 штук;

пеллетные системы отопления – 10 штук;

строительная техника для ремонтов – 45 единиц.

Это обеспечение светом и теплом миллионы людей по всей стране. Германия является одним из крупнейших поставщиков поддержки Украине от начала полномасштабного вторжения

– подчеркнула Свириденко.

Сколько денег выделила Германия?