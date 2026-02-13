Об этом он заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, передает 24 Канал.

Какова роль участия Зеленского в конференции по безопасности?

Министр иностранных дел Украины заявил, что участие Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности стало одним из ключевых событий форума.

Он отметил, что выступление президента должно быть стратегическим и содержательным, ожидаются также многочисленные двусторонние и многосторонние встречи.

Встречи с американской делегацией в Мюнхене надо рассматривать как элемент подготовки к предстоящим переговорам,

– отметил Сибига.

Также министр отметил, что Зеленский 13 февраля уже посетил немецкое предприятие. Это первый совместный немецко-украинский проект по производству дронов на территории Германии.

Андрей Сибига отметил, что полученный на фронте опыт и развитие собственных технологий является нашим преимуществом. По его словам, одна из европейских компаний, смогла увеличить производство в 8 раз благодаря сотрудничеству с Украиной и обратной связи от военнослужащих.

