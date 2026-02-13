Об этом он заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, передает 24 Канал.
Какова роль участия Зеленского в конференции по безопасности?
Министр иностранных дел Украины заявил, что участие Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности стало одним из ключевых событий форума.
Он отметил, что выступление президента должно быть стратегическим и содержательным, ожидаются также многочисленные двусторонние и многосторонние встречи.
Встречи с американской делегацией в Мюнхене надо рассматривать как элемент подготовки к предстоящим переговорам,
– отметил Сибига.
Также министр отметил, что Зеленский 13 февраля уже посетил немецкое предприятие. Это первый совместный немецко-украинский проект по производству дронов на территории Германии.
Андрей Сибига отметил, что полученный на фронте опыт и развитие собственных технологий является нашим преимуществом. По его словам, одна из европейских компаний, смогла увеличить производство в 8 раз благодаря сотрудничеству с Украиной и обратной связи от военнослужащих.
Что происходит на Мюнхенской конференции?
На полях Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются переговоры о войне и безопасности. Андрей Сибига обсудил с немецким правительством поддержку Украины и поблагодарил за 75 миллионов евро помощи во время атак на энергетику. К мероприятию присоединяются мировые лидеры, а Владимир Зеленский проведет двусторонние и многосторонние встречи, в частности с немецкой стороной и представителями иранской оппозиции.
К тому же Андрей Сибига провел переговоры с китайской делегацией, подчеркнув ключевую роль Китая в ускорении мирного урегулирования войны в Украине. Он отметил прагматичный характер разговоров и поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Кроме того открылся Украинский дом – первый такой проект на мероприятии. Представили выставку под кураторством арт-директора PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф об угрозах безопасности Европы, среди ключевых работ – инсталляция Алексея Сая. 14 февраля состоится 9-й Украинский ланч с участием европейских лидеров.