Про це він заявив на безпековій конференції в Мюнхені, передає 24 Канал.
Читайте також Доля України на волосині: чи вдасться світовим лідерам "прорвати глухий кут" війни, – Politico
Яка роль участі Зеленського у безпековій конференції?
Міністр закордонних справ України заявив, що участь Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки стала однією з ключових подій форуму.
Він наголосив, що виступ президента має бути стратегічним та змістовним, очікуються також численні двосторонні та багатосторонні зустрічі.
Зустрічі з американською делегацією у Мюнхені треба розглядати як елемент підготовки до майбутніх перемовин,
– зазначив Сибіга.
Також міністр зауважив, що Зеленський 13 лютого вже відвідав німецьке підприємство. Це перший спільний німецько-український проєкт з виробництва дронів на території Німеччини.
Андрій Сибіга наголосив, що здобутий на фронті досвід і розвиток власних технологій є нашою перевагою. За його словами, одна з європейських компаній, змогла збільшити виробництво у 8 разів завдяки співпраці з Україною та зворотньому зв'язку від військовослужбовців.
Що відбувається на Мюнхенській конференції?
На полях Мюнхенської конференції з безпеки тривають переговори щодо війни та безпеки. Андрій Сибіга обговорив із німецьким урядом підтримку України та подякував за 75 мільйонів євро допомоги під час атак на енергетику. До заходу долучаються світові лідери, а Володимир Зеленський проведе двосторонні й багатосторонні зустрічі, зокрема з німецькою стороною та представниками іранської опозиції.
До того ж Андрій Сибіга провів переговори з китайською делегацією, підкресливши ключову роль Китаю у прискоренні мирного врегулювання війни в Україні. Він відзначив прагматичний характер розмов і подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
Окрім того відкрився Український дім – перший такий проєкт на заході. Представили виставку під кураторством артдиректора PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф про загрози безпеці Європи, серед ключових робіт – інсталяція Олексія Сая. 14 лютого відбудеться 9-й Український ланч за участі європейських лідерів.