На что направит деньги Япония?

Об этом рассказали несколько официальных лиц НАТО японскому вещателю NHK.

По словам источников, Япония официально объявит о своем участии в PURL уже в ближайшее время. Токио якобы уже проинформировало о своих планах ряд стран НАТО и Украину. Впрочем, размер денежного взноса государства пока не разглашается.

Но уже известно, что из-за законодательных ограничений Токио будет финансировать только нелетальное, однако критически важное оборудование для Украины:

радарные системы;

бронежилеты;

другое защитное снаряжение.

В НАТО отмечают, что даже нелетальная помощь является жизненно необходимой для Украины, а привлечение Японии к PURL является "важным и показательным шагом".

Заметьте! Полномасштабная война в Украине продолжается уже почти четыре года. Поэтому в некоторых европейских странах ощутимы признаки усталости от помощи Киеву. На этом фоне поддержка Японии станет еще и мощным политическим сигналом.

Что известно об инициативе PURL?

Программу PURL создали совместно НАТО и США в июле 2025 года. Она призвана упорядочить закупку американского вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины.

За это время инициатива значительно разрослась:

К программе уже присоединились более 20 стран НАТО;

PURL вышла даже за пределы Альянса, привлекая Австралию и Новую Зеландию.

Благодаря этому механизму Украина получила большинство ракет, в частности, и для систем ПВО Patriot, рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время недавнего визита в Киев.

Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство,

– заявил генсек НАТО.

Заметьте! Первой страной, которая профинансировала военную помощь через PURL, стали Нидерланды. Они выделили 500 миллионов евро. А уже в декабре 2025-го общий размер взносов партнеров пересек отметку в 4 миллиарда долларов.

Как сейчас финансируется PURL?