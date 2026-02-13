Яку допомогу надав Україні Китай?

Так Пекін надав Києву пакет енергетичної допомоги, про що повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України У Мюнхені я мав змістовну і продуктивну зустріч з главою МЗС Китаю Ван Ї. Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Я підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні.

Сибіга зазначив, що обговорив мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни. Зокрема міністр поінформував свого китайського колегу про:

ситуацію на фронті;

російські атаки на енергетичну систему;

збитки, які завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів.

Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги,

– сказав Андрій Сибіга.

Зверніть увагу! Він також запросив міністра Ван Ї відвідати Україну та подякував за запрошення відвідати Китай.

Хто зробив внесок у рамках програми PURL?

Водночас Швеція виділяє 100 мільйонів доларів США у межах програми PURL. Про це йдеться на сайті уряду країни.

Разом з Нідерландами, Норвегією та Великою Британією, Швеція фінансуватиме спільний пакет підтримки загальною сумою 500 мільйонів доларів США, який спрямований на посилення оборонних спроможностей України.

Протиповітряна оборона та боєприпаси є критично важливими, щоб Україна могла захищатися від триваючих атак Росії. Разом із нашими союзниками та партнерами ми надсилаємо чіткий сигнал, який демонструє нашу спільну відданість миру та безпеці в Європ,

– сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Це вже третій раз, коли Швеція робить внесок у PURL. Зокрема раніше країна:

надала 275 мільйонів доларів США для пакета підтримки разом з Данією та Норвегією;

надала 60 мільйонів доларів США для пакета підтримки разом з іншими скандинавськими та балтійськими країнами.

Важливо! Швеція надала загалом 435 мільйонів доларів США фінансової підтримки для PURL.

