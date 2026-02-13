Яку допомогу надав Україні Китай?
Так Пекін надав Києву пакет енергетичної допомоги, про що повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
У Мюнхені я мав змістовну і продуктивну зустріч з главою МЗС Китаю Ван Ї. Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Я підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні.
Сибіга зазначив, що обговорив мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни. Зокрема міністр поінформував свого китайського колегу про:
- ситуацію на фронті;
- російські атаки на енергетичну систему;
- збитки, які завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів.
Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги,
– сказав Андрій Сибіга.
Зверніть увагу! Він також запросив міністра Ван Ї відвідати Україну та подякував за запрошення відвідати Китай.
Хто зробив внесок у рамках програми PURL?
Водночас Швеція виділяє 100 мільйонів доларів США у межах програми PURL. Про це йдеться на сайті уряду країни.
Разом з Нідерландами, Норвегією та Великою Британією, Швеція фінансуватиме спільний пакет підтримки загальною сумою 500 мільйонів доларів США, який спрямований на посилення оборонних спроможностей України.
Протиповітряна оборона та боєприпаси є критично важливими, щоб Україна могла захищатися від триваючих атак Росії. Разом із нашими союзниками та партнерами ми надсилаємо чіткий сигнал, який демонструє нашу спільну відданість миру та безпеці в Європ,
– сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Це вже третій раз, коли Швеція робить внесок у PURL. Зокрема раніше країна:
- надала 275 мільйонів доларів США для пакета підтримки разом з Данією та Норвегією;
- надала 60 мільйонів доларів США для пакета підтримки разом з іншими скандинавськими та балтійськими країнами.
Важливо! Швеція надала загалом 435 мільйонів доларів США фінансової підтримки для PURL.
Що ще слід знати про допомогу Україні?
Японія також долучиться до програми PURL для закупівлі зброї для України. Країна офіційно оголосить про свою участь найближчим часом, але вже поінформувала про свої плани деякі країни НАТО та Україну зокрема. Сума внесу поки що не розголошується.
За 6 місяців від старту програми загалом зібрали 4,5 мільярда доларів. Найбільше грошової допомоги для України зібрали Німеччина, Нідерланди та Норвегія.