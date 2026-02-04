Что рассказал Сибига о войне Кремля против Украины?

В частности это отражается на экономике, о чем министр написал в соцсети Х.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Россия не побеждает в войне против Украины. На самом деле эта война является провалом для Москвы.

Согласно словам Сибиги, российская экономика вошла в глубокую рецессию. Совокупный бюджетный дефицит российских регионов в 2025 году достиг рекордных 21 миллиарда долларов. Это в восемь раз больше, чем в 2023 году.

Также Москва не может остановить падение производства в 12 ключевых отраслях. Вместо этого она повышает налоги. В прошлом году в России закрылось на 15% больше предприятий, а еще 10% – находятся на грани закрытия.

Недостаточно продуманное бюджетное планирование России приведет к еще большим бюджетным разрывам,

– написал Андрей Сибига.

Расхождение между цифрами Министерства финансов России и реальностью будет означать как минимум на 25 миллиардов долларов меньшие нефтяные поступления в российский бюджет в 2026 году.

Украина же усиливает кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории России. А в 2025 году было осуществлено 719 таких ударов, которые нанесли ущерб на 15 миллиардов долларов.

И эта кампания будет продолжаться. Война возвращается туда, откуда она пришла – в Россию. И это справедливо,

– заявил Сибига.

Заметьте! Он добавил, что для Путина ситуация будет только ухудшаться – как на поле боя, так и в экономике. А дополнительное санкционное давление, в частности против "теневого флота" России и энергетического сектора являются критически важными.

В частности российская экономика слабее, чем когда-либо с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Добывающая нефтяная отрасль России скатывается в настоящий кризис. А санкции против Кремля только ускорят этот процесс.

Но еще до новых ограничений, российская экономика двигалась к рецессии. Проблема заключается в частности в политике Центробанка.

Что еще следует знать о состоянии российской экономики?