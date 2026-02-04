Что происходит с экономикой России?

По итогам года, вероятнее всего, будет ноль или чуть выше, что признал вице-премьер страны Александр Новак, пишет российское медиа "The Moscow Times".

Еще в сентябре 2025 года Минэкономразвития прогнозировало по итогам года рост инвестиций на 1,7%. Но вскоре Росстат зафиксировал сокращение инвестиций в годовом измерении – на 3,1% в III квартале. Это произошло впервые за 5 лет.

В этом году спада ожидает и Минэкономразвития – на 0,5%. А основной вклад в снижение инвестиционной активности сделали:

транспорт;

строительство (из-за высокой ключевой ставки в России);

некоторые добывающие подотрасли (в частности угольная и нефтегазовая).

Все хорошо было у отраслей, которые связаны с ВПК и импортозамещением: производство "других транспортных средств" (за счет спецтехники), химическая и фармацевтическая промышленность.

Но стоит государству уменьшить финансирование – и инвестиции сжимаются,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Центр развития приводит пример электронной промышленности, которая наращивала инвестиции, но в III квартале сократила их: Дело в том, что отрасль столкнулась со снижением государственного субсидирования, что связано с попытками сбалансировать бюджет.

Напомним, что экономике России становится "все хуже и хуже". Об этом в частности свидетельствуют изменения в отчете МВФ относительно ВВП России.

Согласно прогнозу, в 2026 году российский ВВП вырастет лишь на 0,8%. Так российская экономика в этом году будет расти в четыре раза медленнее мировой.