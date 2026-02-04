Що відбувається з економікою Росії?

За підсумками року, найімовірніше, буде нуль або трохи вище, що визнав віцепрем’єр країни Олександр Новак, пише російське медіа "The Moscow Times".

Читайте також Росіян викидають, – експерт назвав найбільші проблеми Кремля в 2026 році

Ще у вересні 2025 року Мінекономрозвитку прогнозувало за підсумками року зростання інвестицій на 1,7%. Але незабаром Росстат зафіксував скорочення інвестицій у річному вимірі – на 3,1% у III кварталі. Це сталося вперше за 5 років.

Цього року спаду очікує і Мінекономрозвитку – на 0,5%. А основний внесок у зниження інвестиційної активності зробили:

транспорт;

будівництво (через високу ключову ставку у Росії);

деякі видобувні підгалузі (зокрема вугільна та нафтогазова).

Все добре було в галузей, які пов’язані з ВПК та імпортозаміщенням: виробництво "інших транспортних засобів" (коштом спецтехніки), хімічна та фармацевтична промисловість.

Але варто державі зменшити фінансування – і інвестиції стискаються,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Центр розвитку наводить приклад електронної промисловості, яка нарощувала інвестиції, але в III кварталі скоротила їх: Річ у тім, що галузь зіткнулася зі зниженням державного субсидування, що пов’язано зі спробами збалансувати бюджет.

Нагадаємо, що економіці Росії стає "все гірше та гірше". Про це зокрема свідчать зміни у звіті МВФ щодо ВВП Росії.

Згідно з прогнозом, у 2026 році російський ВВП зросте лише на 0,8%. Так російська економіка цьогоріч зростатиме вчетверо повільніше за світову.