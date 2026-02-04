Що відбувається з економікою Росії?
За підсумками року, найімовірніше, буде нуль або трохи вище, що визнав віцепрем’єр країни Олександр Новак, пише російське медіа "The Moscow Times".
Ще у вересні 2025 року Мінекономрозвитку прогнозувало за підсумками року зростання інвестицій на 1,7%. Але незабаром Росстат зафіксував скорочення інвестицій у річному вимірі – на 3,1% у III кварталі. Це сталося вперше за 5 років.
Цього року спаду очікує і Мінекономрозвитку – на 0,5%. А основний внесок у зниження інвестиційної активності зробили:
- транспорт;
- будівництво (через високу ключову ставку у Росії);
- деякі видобувні підгалузі (зокрема вугільна та нафтогазова).
Все добре було в галузей, які пов’язані з ВПК та імпортозаміщенням: виробництво "інших транспортних засобів" (коштом спецтехніки), хімічна та фармацевтична промисловість.
Але варто державі зменшити фінансування – і інвестиції стискаються,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! Центр розвитку наводить приклад електронної промисловості, яка нарощувала інвестиції, але в III кварталі скоротила їх: Річ у тім, що галузь зіткнулася зі зниженням державного субсидування, що пов’язано зі спробами збалансувати бюджет.
Нагадаємо, що економіці Росії стає "все гірше та гірше". Про це зокрема свідчать зміни у звіті МВФ щодо ВВП Росії.
Згідно з прогнозом, у 2026 році російський ВВП зросте лише на 0,8%. Так російська економіка цьогоріч зростатиме вчетверо повільніше за світову.
Навіть у 2027 році темпи економічного зростання в Росії не перевищать 1%.
Зауважте! Наступного року ВВП Росії може вже й не зрости, а навпаки – впасти.
Що ще відомо про події у Росії?
- Ситуація в економіці Росії стає гіршою: прибутки компаній падають, інвестиції перестали зростати. Крім того, рентабельність у більшості галузей опустилася нижче ставок за кредитами та безризикових способів вкладення грошей.
- Зокрема у найближчі три роки реальні зарплати (з урахуванням інфляції) зростатимуть трохи більш ніж на 1%. Водночас зарплати у військовій частині можуть зростати, а цивільній — падати.
- Стан економіки Росії можна описати як стагнація, навіть стагфляція. Очікується ризик рецесії у Росії, особливо на початку року.