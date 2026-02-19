Яку допомогу надали Нідерланди?

Йдеться про повернення неповнолітніх з України, яких викрала Росія, про що повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ Нідерландів.

У тексті йде мова про те, що разом із союзниками Нідерланди продовжують підтримувати Україну. Зокрема, вони надають ДНК-набори для пошуку зниклих українських дітей. Ці набори використовуються для возз’єднання дітей, які викрадені Росією, з їхніми родинами.

На початку 2026 року Нідерланди додатково виділили 2 мільйони євро на ці потреби,

– зазначили у відомстві.

Також Нідерланди надають багато іншої підтримки, серед якої:

допомога у сферах охорони здоров’я, психосоціальної підтримки постраждалих, сільського господарства та кібербезпеки;

військова допомога: обладнання, зокрема боєприпаси, винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони, а також навчання для українських військових;

впровадження санкцій проти Росії тощо.

Нідерланди дійсно багато разів виділяли допомогу для України. Наприклад, у лютому поточного року країна оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Сума становить 35 мільйонів євро. Про це повідомляли у Міненерго.

Так 35 мільйонів євро нового внеску спрямовуються на встановлення систем СЕС на дахах будівель через ініціативу "Промінь надії". Мета цього проєкту – це забезпечення живлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема лікарень.

Зауважте! Таким чином, навіть в умовах аварійних відключень світла, вони зможуть функціонувати.

Яку ще допомогу надавали Нідерланди Україні?