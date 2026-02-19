Яку допомогу надали Нідерланди?
Йдеться про повернення неповнолітніх з України, яких викрала Росія, про що повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ Нідерландів.
У тексті йде мова про те, що разом із союзниками Нідерланди продовжують підтримувати Україну. Зокрема, вони надають ДНК-набори для пошуку зниклих українських дітей. Ці набори використовуються для возз’єднання дітей, які викрадені Росією, з їхніми родинами.
На початку 2026 року Нідерланди додатково виділили 2 мільйони євро на ці потреби,
– зазначили у відомстві.
Також Нідерланди надають багато іншої підтримки, серед якої:
- допомога у сферах охорони здоров’я, психосоціальної підтримки постраждалих, сільського господарства та кібербезпеки;
- військова допомога: обладнання, зокрема боєприпаси, винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони, а також навчання для українських військових;
- впровадження санкцій проти Росії тощо.
Нідерланди дійсно багато разів виділяли допомогу для України. Наприклад, у лютому поточного року країна оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Сума становить 35 мільйонів євро. Про це повідомляли у Міненерго.
Так 35 мільйонів євро нового внеску спрямовуються на встановлення систем СЕС на дахах будівель через ініціативу "Промінь надії". Мета цього проєкту – це забезпечення живлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема лікарень.
Зауважте! Таким чином, навіть в умовах аварійних відключень світла, вони зможуть функціонувати.
Яку ще допомогу надавали Нідерланди Україні?
У січні Нідерланди оголосили про додаткову енергетичну допомогу для України – у розмірі 23 мільйони євро. Кошти спрямують на закупівлі газу, терміновий ремонт електростанцій та постачання критично важливого енергетичного обладнання.
Наприкінці 2025 року Нідерланди також збільшили військову допомогу Україні на 2026 рік. Київ додатково отримає 700 мільйонів євро.