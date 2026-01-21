Куди спрямують допомогу від Нідерландів?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

За словами прем'єрки, допомогу від Нідерландів спрямують на критичні потреби енергетичного сектору України:

фінансування імпорту газу;

терміновий ремонт пошкоджених електростанцій;

постачання важливого енергообладнання, яке виробляють нідерландські компанії, зокрема, генераторів та кабелів.

Дякую Нідерландам за оголошення додаткової допомоги у 23 мільйони євро на підтримку енергетичного сектору України,

– сказала Свириденко.

Важливо! Загальний обсяг фінансової допомоги від Нідерландів для української енергетики з урахуванням нової підтримки сягне 133 мільйонів євро у 2026 році, додала очільниця уряду.

Хто ще допоможе Україні?

Водночас наступного тижня Україна очікує надходження додаткових 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики від Ірландії.

А найближчими днями партнери направлять додаткові вантажі резервного енергетичного обладнання для підтримки української інфраструктури. Підтримку нададуть ще три країни – Словаччина, Азербайджан та Чехія.

Вантажі міститимуть важливе обладнання:

трансформатори;

генератори;

кабелі;

медичне обладнання;

та іншу гуманітарну допомогу.

Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей і відновлення енергетичних обʼєктів після надскладних ворожих обстрілів,

– зауважила Свириденко.

Варто знати! Обсяги допомоги від Азербайджану очікуються на суму близько 1 мільйона гривень, розповіли у Міненерго. Баку спрямує до України 5 трансформаторів, 11 генераторів, 12 низьковольтних панелей, а також кабелі.

Скільки країн вже надіслали підтримку?