Куди спрямують допомогу від Нідерландів?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

За словами прем'єрки, допомогу від Нідерландів спрямують на критичні потреби енергетичного сектору України:

  • фінансування імпорту газу;
  • терміновий ремонт пошкоджених електростанцій;
  • постачання важливого енергообладнання, яке виробляють нідерландські компанії, зокрема, генераторів та кабелів.

Дякую Нідерландам за оголошення додаткової допомоги у 23 мільйони євро на підтримку енергетичного сектору України,
– сказала Свириденко.

Важливо! Загальний обсяг фінансової допомоги від Нідерландів для української енергетики з урахуванням нової підтримки сягне 133 мільйонів євро у 2026 році, додала очільниця уряду.

Хто ще допоможе Україні?

Водночас наступного тижня Україна очікує надходження додаткових 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики від Ірландії.

А найближчими днями партнери направлять додаткові вантажі резервного енергетичного обладнання для підтримки української інфраструктури. Підтримку нададуть ще три країни – Словаччина, Азербайджан та Чехія.

Вантажі міститимуть важливе обладнання:

  • трансформатори;
  • генератори;
  • кабелі;
  • медичне обладнання;
  • та іншу гуманітарну допомогу.

Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей і відновлення енергетичних обʼєктів після надскладних ворожих обстрілів,
– зауважила Свириденко.

Варто знати! Обсяги допомоги від Азербайджану очікуються на суму близько 1 мільйона гривень, розповіли у Міненерго. Баку спрямує до України 5 трансформаторів, 11 генераторів, 12 низьковольтних панелей, а також кабелі.

Скільки країн вже надіслали підтримку?

  • Україна від початку року отримала значну міжнародну підтримку для зміцнення енергетичного сектору. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що допомогу вже надали 17 країн і ЄС. Серед них – Італія, Бельгія, Чехія, Румунія, Болгарія, Данія, Литва, Польща, Швейцарія, Молдова, Норвегія, Німеччина, Австрія та Велика Британія тощо.

  • Внесок Італії реалізується у два етапи. Спершу Україна отримає 80 потужних бойлерів. Другий етап триватиме протягом наступних шести місяців – планується постачання ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Як зазначив глава ОП Кирило Буданов, це обладнання спрямують насамперед у громади, які найбільше потерпають від російських обстрілів.

  • Раніше Андрій Сибіга також повідомляв, що Україна готує скликання так званого "Енергетичного Рамштайну" на тлі складної ситуації в енергетиці. Паралельно МЗС веде переговори з міжнародними партнерами, щоб збільшити їхній внесок у підтримку української енергосистеми.