Як витрачатимуть кошти від ЄС?

У неділю, 26 квітня, Володимир Зеленський розповів, на що підуть європейські гроші. Очевидно, що в пріоритеті – захист держави.

Перший транш у межах європейського пакета підтримки спрямують на внутрішнє виробництво – це дрони та весь напрямок miltech.

Важливо! Раніше президент наголошував, що Україна сподівається отримати його до кінця травня – початку червня.

Окрім того, важливо до наступної зими "максимально захистити все, що зможемо" у сфері енергетики. У цьому допоможуть не лише місцеві бюджети, а й частина коштів із центрального бюджету, зокрема наповнення йтиме з траншів у межах позики.

Ми розраховуємо виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики. Ми обговорили це на зустрічах з європейськими лідерами на Кіпрі,

– наголосив Зеленський.

Однак на відновлення української енергетики (а для цього необхідно 5,4 мільярда євро) європейські гроші не підуть, заявив після "Енергетичного Рамштайну" міністр енергетики Денис Шмигаль. Тож до наступного опалювального сезону підготуватися допоможуть Фонд підтримки енергетики, а також обладнання з виведених з експлуатації європейських теплоелектростанцій.

