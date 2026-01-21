Куда направят помощь от Нидерландов?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

По словам премьера, помощь от Нидерландов направят помощь от Нидерландов на критические потребности энергетического сектора Украины:

финансирование импорта газа;

срочный ремонт поврежденных электростанций;

поставки важного энергооборудования, которое производят нидерландские компании, в частности, генераторов и кабелей.

Спасибо Нидерландам за объявление дополнительной помощи в 23 миллиона евро на поддержку энергетического сектора Украины,

– сказала Свириденко.

Важно! Общий объем финансовой помощи от Нидерландов для украинской энергетики с учетом новой поддержки достигнет 133 миллионов евро в 2026 году, добавила глава правительства.

Кто еще поможет Украине?

В то же время на следующей неделе Украина ожидает поступления дополнительных 25 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики от Ирландии.

А в ближайшие дни партнеры направят дополнительные грузы резервного энергетического оборудования для поддержки украинской инфраструктуры. Поддержку окажут еще три страны – Словакия, Азербайджан и Чехия.

Грузы будут содержать важное оборудование:

трансформаторы;

генераторы;

кабели;

медицинское оборудование;

и другую гуманитарную помощь.

Все направляется на восстановление тепла и света в домах наших людей и восстановление энергетических объектов после сложнейших вражеских обстрелов,

– отметила Свириденко.

Стоит знать! Объемы помощи от Азербайджана ожидаются на сумму около 1 миллиона гривен, рассказали в Минэнерго. Баку направит в Украину 5 трансформаторов, 11 генераторов, 12 низковольтных панелей, а также кабели.

Сколько стран уже прислали поддержку?