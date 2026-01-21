Куда направят помощь от Нидерландов?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.
По словам премьера, помощь от Нидерландов направят помощь от Нидерландов на критические потребности энергетического сектора Украины:
- финансирование импорта газа;
- срочный ремонт поврежденных электростанций;
- поставки важного энергооборудования, которое производят нидерландские компании, в частности, генераторов и кабелей.
Спасибо Нидерландам за объявление дополнительной помощи в 23 миллиона евро на поддержку энергетического сектора Украины,
– сказала Свириденко.
Важно! Общий объем финансовой помощи от Нидерландов для украинской энергетики с учетом новой поддержки достигнет 133 миллионов евро в 2026 году, добавила глава правительства.
Кто еще поможет Украине?
В то же время на следующей неделе Украина ожидает поступления дополнительных 25 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики от Ирландии.
А в ближайшие дни партнеры направят дополнительные грузы резервного энергетического оборудования для поддержки украинской инфраструктуры. Поддержку окажут еще три страны – Словакия, Азербайджан и Чехия.
Грузы будут содержать важное оборудование:
- трансформаторы;
- генераторы;
- кабели;
- медицинское оборудование;
- и другую гуманитарную помощь.
Все направляется на восстановление тепла и света в домах наших людей и восстановление энергетических объектов после сложнейших вражеских обстрелов,
– отметила Свириденко.
Стоит знать! Объемы помощи от Азербайджана ожидаются на сумму около 1 миллиона гривен, рассказали в Минэнерго. Баку направит в Украину 5 трансформаторов, 11 генераторов, 12 низковольтных панелей, а также кабели.
Сколько стран уже прислали поддержку?
Украина с начала года получила значительную международную поддержку для укрепления энергетического сектора. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что помощь уже оказали 17 стран и ЕС. Среди них – Италия, Бельгия, Чехия, Румыния, Болгария, Дания, Литва, Польша, Швейцария, Молдова, Норвегия, Германия, Австрия и Великобритания и тому подобное.
Вклад Италии реализуется в два этапа. Сначала Украина получит 80 мощных бойлеров. Второй этап продлится в течение следующих шести месяцев – планируется поставка еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Как отметил глава ОП Кирилл Буданов, это оборудование направят прежде всего в общины, которые больше всего страдают от российских обстрелов.
Ранее Андрей Сибига также сообщал, что Украина готовит созыв так называемого "Энергетического Рамштайн" на фоне сложной ситуации в энергетике. Параллельно МИД ведет переговоры с международными партнерами, чтобы увеличить их вклад в поддержку украинской энергосистемы.