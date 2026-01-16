Скільки коштів виділяє Велика Британія?

Лондон спрямує 20 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 23 мільйони євро) на посилення можливостей української енергосистеми, передає 24 Канал з посиланням на уряд Великої Британії.

Дивіться також Україна отримає допомогу від Норвегії: скільки коштів виділяє Осло

В уряді наголосили, що ці кошти мають зміцнити енергетичну безпеку України на тлі посилення російських атак на енергетику. Адже внаслідок підступних ударів ворога сотні тисяч українців, дітей та дорослих, залишилися без світла і тепла у суворі морози.

Нова підтримка допоможе оперативно реагувати на нагальні потреби із забезпечення тепла та електрики для мільйонів сімей, дітей і людей похилого віку після того, як президент Зеленський оголосив в Україні надзвичайний стан через тривалі атаки на енергетичний сектор,

– йдеться в повідомленні.

Фінансування спрямують на забезпечення екстреної та життєво важливої допомоги по всій країні:

на ремонт енергосистеми;

відновлення пошкоджених об'єктів;

захист і генерацію енергопостачання.

Це дозволить підтримати роботу електрики й опалення в домівках, лікарнях і школах України під час зими.

До слова, нову фінансову допомогу Лондон оголосив у перший день 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною.

Наше 100-річне партнерство з Україною уособлює все те, що Путін намагається знищити – надію, можливості та більшу безпеку для обох наших країн. Народ України має знати: ми стоятимемо з вами сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років – як удома, так і на міжнародній арені, бо те, що відбувається в Україні, важливе для всіх нас,

– наголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зауважте! Разом із новим фінансування загальний обсяг підтримки енергетичного сектору України від Великої Британії сягне понад 470 мільйонів фунтів стерлінгів.

Хто ще допомагає Україні?

Наприкінці грудня минулого року також Німеччина зробила найбільший разовий транш у Фонд підтримки енергетики України у розмірі понад 160 мільйонів євро, повідомило Міненерго.

За словами заступника міністра енергетики України Миколи Колісника, це не перша щедра фінансова підтримка енергетичного сектору від Берліна.

Раніше Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини перерахувало 3 мільйони євро через німецький банк розвитку KfW.

А загалом до кінця 2025 року загальний внесок Берліну до Фонду підтримки енергетики мав сягнути 550 мільйонів євро, зробивши Німеччину найбільшим донором у цій сфері.

Варто знати! За даними Міненерго, лише у грудні минулого року Фонд підтримки енергетики поповнився новими внесками на 245 мільйонів євро.

Який стан енергетики України?