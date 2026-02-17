Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс рассказал 24 Каналу, что в 2025 году поддержка Украины от Нидерландов была, как никогда, большой. Тогда наше государство получило военной помощи на сумму более 5 миллиардов евро. В предыдущие годы эта сумма составляла 3 миллиарда евро.
Украина – главный приоритет
По словам Брекельманса, Украина была приоритетом Нидерландов в международной политике. Конечно, в мире происходит много разных событий, от чего внимание переключается. Но они работали над тем, чтобы тема войны в Украине всегда была на слуху.
Мы всегда говорили, что надо сосредоточиться на Украине и оказывать больше поддержки, чем раньше. Некоторые страны делают громкие заявления, но не реализуют то, что обещали. Мы прилагали усилия. И можем этим гордиться,
– отметил Брекельманс.
Уже 23 февраля там заработает правительство. Но в рамках коалиционного соглашения указано, что Нидерланды планируют предоставить Украине военной помощи на сумму в 3 миллиарда евро.
Обратите внимание! Нидерланды помогают Украине на протяжении всей полномасштабной войны. В частности они передали Украине истребители F-16, артиллерию, танки, минометы и т.п. Также они инвестировали 500 миллионов евро на беспилотники для Украины.
Военная помощь для Украины
- Украина нуждается в военной помощи от партнеров, чтобы сдерживать российскую агрессию. Недавно состоялась Мюнхенская конференция по безопасности, где удалось договориться о новых пакетах помощи. В частности президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры передадут Украине ракеты для ПВО.
- Также недавно Великобритания и Швеция объявили о выделении дополнительных средств, которые пойдут на нужды украинской ПВО. Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его страна выделит что его страна выделит 500 миллионов фунтов.
- Недавно министр иностранных дел страны Иоганн Вадефуль заявил, что Германия фактически исчерпала запасы ракет ПВО, которые они могли передать Украине. Он также рассказал о поставках ракет к системам Patriot. Фактически они идут с конвейера сразу в Украину. Все происходит за деньги европейцев.