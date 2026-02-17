Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, который пояснил, что во время переговорного процесса был достигнут значительный прогресс по планам боевых действий. Они являются важной частью общей картины, что составляет "коалиции желающих".

Почему важно усилить давление на Россию?

Брекельманс обратил внимание на то, что одновременно со стороны России до сих пор отсутствует готовность идти на серьезные уступки. Поэтому следует убедиться, что партнеры Украины выполнили свою домашнюю работу, что все планы готовы к тому моменту, когда будет заключено мирное соглашение. Также необходимо осознавать, что потребуется сделать для поддержания этого мира.

Однако также важно, по его мнению, усилить давление на Россию. Ведь сейчас она только терроризирует украинский народ, пользуясь ужасными зимними условиями, чтобы попытаться сломать волю украинцев. Однако россияне не достигнут успеха в этом,

– подчеркнул министр обороны Нидерландов.

В то же время союзникам, по его мнению, надо убедиться, что Украина сможет вернуть инициативу весной. Для этого нужно с одной стороны провести ревизию по готовности всех планов, а с другой – продолжать давить Москву.

Какими могут быть гарантии безопасности Украины от партнеров?

Также важной составляющей мирного соглашения являются гарантии безопасности для Украины. Рубен Брекельманс отметил, что партнерам не разумно раскрывать подробности этих договоренностей.

"Это не значит, что мы не хотим быть открытыми в отношении Украины, но это не только военный план. Для Киева это также разменная монета на столе, ведь гарантии безопасности должны быть частью любого будущего мирного соглашения. И если вы хотите мирное соглашение, то, конечно, Россия тоже должна его принять", – подчеркнул министр обороны Нидерландов.

Поэтому не нужно, по его словам, информировать Россию о каждой внутренней дискуссии, публично обсуждая промежуточные планы, которые еще находятся в процессе разработки.

Однако, как заметил Брекельманс, должно быть очевидным, если будет заключено мирное соглашение, Украина должна иметь сильную армию, способную сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Киев должна поддерживать "коалиция желающих", и если Россия все же решит напасть на Украину, должен быть четкий ответ от как можно большего количества стран.

Какую помощь Нидерланды оказывают Украине?