Какое оружие Украина получит от Нидерландов

Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны страны.

Смотрите также Украина получила первый легкомоторный самолет РЭБ: каковы его возможности

Нидерланды передадут Украине 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов. Эти системы способны обнаруживать беспилотники и передавать информацию системам противовоздушной обороны, которые могут их обезвредить.

Нидерланды также планируют инвестировать дополнительные средства в поддержку дронов. С украинской промышленностью подписали контракт на производство 600 000 дронов, что стало пакетом помощи на сумму 500 миллионов евро. Это так называемая инициатива "Линия дронов".

В Украину также будет отправлено 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых. В завершение Нидерланды выделяют дополнительные 80 миллионов евро на дроны. Эта поддержка предоставляется через международную коалицию дронов. Ранее страна уже объявила об инвестициях в размере 20 миллионов евро в этот проект.

Корабли от Нидерландов

В начале июня Нидерланды объявили о новом пакете поддержки Украины по морской безопасности на 400 миллионов евро. Так, новый пакет морской помощи от Нидерландов будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций.

Также в нем будет более 50 морских беспилотников, системы вооружения, датчики, резервные части и обучение украинских специалистов.

Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы, как в Черном море, так и вокруг Херсона, растут. Для Украины очень важно защитить себя от этого,

– указал глава Минобороны Нидерландов.

Он отметил, что Нидерланды стремятся поддержать Украину в обеспечении свободы судоходства и сохранении безопасных торговых морских маршрутов.