Он теперь осуществляет поставки дронов собственного производства в Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Есть недостаток финансирования в производстве дронов

Министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) 4 июня рассказал, что наше государство инвестировало в производство дронов уже 5 миллиардов долларов.

Наша способность в Украине позволяет производить до 10 миллионов дронов в год. Это стоило для нас 11 миллиардов долларов. Мы инвестировали около 5 миллиардов долларов, и сейчас нам не хватает 6 миллиардов долларов, – это то, что я доказал участникам Контактной группы. В том, что касается FPV, мы можем производить их сами, но мы имеем недостаток в финансировании,

– сказал Умеров.

Министр напомнил недавние сообщения, что Китай перенаправил дроны типа Mavic своего производства в Россию.

После этого у Украины возникли трудности с их закупкой. Аналогичную продукцию пришлось искать в других странах и через различные каналы, в частности, среди партнеров по UDCG.

"Впоследствии мы начали программу по локализации производства таких дронов. Мы сначала имели проблемы, но сейчас мы заказываем продукт украинского производства, и этим закрываем эту нехватку", – сообщил Умеров.

Напомним, что министр обороны также что министр обороны также Украина вместе с партнерами разворачивает масштабное производство вооружения. Речь идет о дронах, ракеты, боеприпасы и РЭБ. Это будет происходить на территории стран-партнеров.