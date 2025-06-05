Він тепер здійснює поставки дронів власного виробництва до Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Є нестача фінансування у виробництві дронів

Міністр оборони Рустем Умєров на пресконференції за підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) 4 червня розповів, що наша держава інвестувала у виробництво дронів уже 5 мільярдів доларів.

Наша спроможність в Україні дозволяє виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Це вартувало для нас 11 мільярдів доларів. Ми інвестували близько 5 мільярдів доларів, і наразі нам не вистачає 6 мільярдів доларів, – це те, що я довів учасникам Контактної групи. В тому, що стосується FPV, ми можемо виробляти їх самі, але ми маємо нестачу у фінансуванні,

– сказав Умєров.

Міністр нагадав нещодавні повідомлення, що Китай переспрямував дрони типу Mavic свого виробництва в Росію.

Після цього в України виникли труднощі з їхньою закупівлею. Аналогічну продукцію довелося шукати в інших країнах та через різні канали, зокрема, серед партнерів по UDCG.

"Згодом ми розпочали програму з локалізації виробництва таких дронів. Ми спочатку мали проблеми, але зараз ми замовляємо продукт українського виробництва, і цим закриваємо цю нестачу", – повідомив Умєров.

Нагадаємо, що міністр оборони також Україна разом із партнерами розгортає масштабне виробництво озброєння. Йдеться про дрони, ракети, боєприпаси та РЕБ. Це відбуватиметься на території країн-партнерів.