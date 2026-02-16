Об этом заявил министр иностранных дел страны Иоганн Вадефуль в интервью Deutschlandfunk.

Смотрите также Энергетика, ПВО и усиление военных, – Зеленский анонсировал решение "Берлинского формата"

Как у Германии закончились ракеты к ПВО?

Вадефуль отвечал на вопрос о задержках с поставками критически важных боеприпасов на фоне заявлений президента Украины Владимир Зеленский о дефиците ракет для ПВО.

По словам Вадефуля, часть проблемы заключается в том, что у самой Германии уже почти не осталось ресурсов для передачи.

Отчасти потому, что мы у нас их больше нет. Те, что есть – Patriot из американского производства. Честно: все, что выходит с конвейера, идет прямо в Украину механизмом, который преимущественно финансируют европейцы, преимущественно Германия,

– отметил министр.

Он также отметил, что другие государства Европы могли бы активнее участвовать в поддержке. По словам главы МИД, у ряда стран есть системы ПВО, и они должны проверить свои запасы – на этом ранее акцентировал и министр обороны Борис Писториус.

"Мы из Германии все отдали, финансируем львиную долю. Украина защищает нашу свободу, но все европейцы должны делать больше. Нужна солидарность и самостоятельность – в обороне, экономике", – добавил Вадефуль.

Свириденко рассказала о нехватке ракет ПВО