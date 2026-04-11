Враг понес значительные потери, которые будет сложно восстановить. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Что известно об успешной работе пограничников?

На Южно-Слобожанском направлении пограничники подразделения "Фурия" бригады "Гарт" продолжают активные боевые действия, направленные на поражение российской логистики и техники.

По данным военных, подразделение расширяет так называемую "кил-зону", нанося удары на большей глубине в тылу врага. Это позволяет системно уничтожать транспортные средства, склады боеприпасов и другие ресурсы, необходимые для обеспечения оккупационных сил.

В результате работы разведывательно-ударных групп был поражен транспорт, полевые склады с боекомплектом, а также артиллерийскую установку российских войск.

Украинские силы продолжают ослаблять логистические возможности противника, усложняя снабжение и передвижения его подразделений на этом направлении.

