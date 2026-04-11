Враг понес значительные потери, которые будет сложно восстановить. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Смотрите также Без признаков жизни: пограничники показали город-призрак Часов Яр
Что известно об успешной работе пограничников?
На Южно-Слобожанском направлении пограничники подразделения "Фурия" бригады "Гарт" продолжают активные боевые действия, направленные на поражение российской логистики и техники.
По данным военных, подразделение расширяет так называемую "кил-зону", нанося удары на большей глубине в тылу врага. Это позволяет системно уничтожать транспортные средства, склады боеприпасов и другие ресурсы, необходимые для обеспечения оккупационных сил.
В результате работы разведывательно-ударных групп был поражен транспорт, полевые склады с боекомплектом, а также артиллерийскую установку российских войск.
Украинские силы продолжают ослаблять логистические возможности противника, усложняя снабжение и передвижения его подразделений на этом направлении.
Как украинские пограничники уничтожают врага?
Пограничники-операторы "СТРИКС" уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", электроскутер и мотоцикл на Южно-Слобожанском направлении. Кроме того, были поражены огневая позиция миномета, два полевых склада и два вражеских беспилотника.
Украинские пограничники уничтожили редкую радиолокационную систему "Зоопарк" и три установки реактивных систем залпового огня врага на Гуляйпольском направлении. За одну ночь подразделение "Феникс" нанес врагу потерь в технике на около 28 миллионов долларов США.
Бойцы подразделения "Феникс" уничтожили подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС на Луганщине, которая стоит около 600 тысяч долларов. Это лишь второй случай уничтожения такой станции с начала полномасштабного вторжения, первый был в июне 2024 года.