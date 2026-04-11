Ворог зазнав значних втрат, які буде складно поновити. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
Дивіться також Без жодних ознак життя: прикордонники показали місто-привид Часів Яр
Що відомо успішну роботу прикордонників?
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу "Фурія" бригади "Гарт" продовжують активні бойові дії, спрямовані на ураження російської логістики та техніки.
За даними військових, підрозділ розширює так звану "кіл-зону", завдаючи ударів на більшій глибині в тилу ворога. Це дозволяє системно знищувати транспортні засоби, склади боєприпасів та інші ресурси, необхідні для забезпечення окупаційних сил.
У результаті роботи розвідувально-ударних груп було уражено транспорт, польові склади з боєкомплектом, а також артилерійську установку російських військ.
Українські сили продовжують послаблювати логістичні можливості противника, ускладнюючи постачання та пересування його підрозділів на цьому напрямку.
Як українські прикордонники знищують ворога?
Прикордонники-оператори "СТРІКС" знищили протитанковий ракетний комплекс "Фагот", електроскутер і мотоцикл на Південно-Слобожанському напрямку. Крім того, були уражені вогнева позиція міномета, два польові склади та два ворожі безпілотники.
Українські прикордонники знищили рідкісну радіолокаційну систему "Зоопарк" та три установки реактивних систем залпового вогню ворога на Гуляйпільському напрямку. За одну ніч підрозділ "Фенікс" завдав ворогу втрат у техніці на близько 28 мільйонів доларів США.
Бійці підрозділу "Фенікс" знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС на Луганщині, яка коштує близько 600 тисяч доларів. Це лише другий випадок знищення такої станції з початку повномасштабного вторгнення, перший був у червні 2024 року.