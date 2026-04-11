Ворог зазнав значних втрат, які буде складно поновити. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Дивіться також Без жодних ознак життя: прикордонники показали місто-привид Часів Яр

Що відомо успішну роботу прикордонників?

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу "Фурія" бригади "Гарт" продовжують активні бойові дії, спрямовані на ураження російської логістики та техніки.

За даними військових, підрозділ розширює так звану "кіл-зону", завдаючи ударів на більшій глибині в тилу ворога. Це дозволяє системно знищувати транспортні засоби, склади боєприпасів та інші ресурси, необхідні для забезпечення окупаційних сил.

У результаті роботи розвідувально-ударних груп було уражено транспорт, польові склади з боєкомплектом, а також артилерійську установку російських військ.

Українські сили продовжують послаблювати логістичні можливості противника, ускладнюючи постачання та пересування його підрозділів на цьому напрямку.

Успішна робота прикордонників на Південно-Слобожанському напрямку: дивіться відео

Як українські прикордонники знищують ворога?

  • Прикордонники-оператори "СТРІКС" знищили протитанковий ракетний комплекс "Фагот", електроскутер і мотоцикл на Південно-Слобожанському напрямку. Крім того, були уражені вогнева позиція міномета, два польові склади та два ворожі безпілотники.

  • Українські прикордонники знищили рідкісну радіолокаційну систему "Зоопарк" та три установки реактивних систем залпового вогню ворога на Гуляйпільському напрямку. За одну ніч підрозділ "Фенікс" завдав ворогу втрат у техніці на близько 28 мільйонів доларів США.

  • Бійці підрозділу "Фенікс" знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС на Луганщині, яка коштує близько 600 тисяч доларів. Це лише другий випадок знищення такої станції з початку повномасштабного вторгнення, перший був у червні 2024 року.