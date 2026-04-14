Про це свідчать дані аналітичного звіту Інституту вивчення війни (ISW).

Які основні зміни на фронті?

Сумський напрямок

Російські підрозділи здійснювали спроби проникнення поблизу Миропілля. Також тривали атаки в районах на північ і південний схід від Сум, але без підтверджених результатів. За оцінками, російські малі групи не можуть утримувати лісисту місцевість через активні контратаки ЗСУ.

Важливо! У 14-му армійському корпусі уточнили, що в районі села Миропільське на Сумщині українські військові, з огляду на інтенсивні бойові дії та перевагу противника, здійснили організований відхід на заздалегідь підготовлені позиції й надалі тримають оборону. Сили оборони України зберігають контроль над ситуацією та продовжують завдавати вогневих ударів по ворогу.

Харківський напрямок

Наступальні дії росіян у північній частині області продовжуються, однак без успіху. Бої точилися в районах Вовчанська та низки прилеглих населених пунктів. Інформація про просування противника залишається непідтвердженою.

При цьому ворожі війська цинічно ігнорують правила й звичаї ведення війни. Нещодавно поблизу села Ветеринарне російська армія розстріляла 4 українських військовополонених.

Куп'янський та Оскільський напрямки

Російські сили намагалися наступати в районі Куп'янська та поблизу річки Оскіл, але не досягли змін у позиціях. Українські війська, зі свого боку, проводили контратаки на окремих ділянках.

Лиманський і Слов'янський напрямки

Українські підрозділи змогли покращити свої позиції поблизу Лимана. Водночас росіяни заявляють про просування в окремих районах, але ці дані не підтверджені. Бої тривають на широкій ділянці фронту.

Костянтинівський напрямок

Російські війська здійснювали інфільтраційні дії в районі Степанівки, однак без зміни контролю територій. Також тривали атаки навколо Костянтинівки та Дружківки.

Покровський і Добропільський напрямки

Противник активно атакував, але без досягнення помітних результатів. Водночас на ділянці біля Олександрівки зафіксовано незначне просування російських сил, хоча воно не вплинуло на загальну лінію фронту.

Запорізький напрямок

Російські війська проводили спроби проникнення в районі Гуляйполя, однак без успіху. У районі Степногірська українські сили знищили значну кількість техніки противника та утримують перевагу, зокрема в повітрі.

Нагадаємо! Раніше в DeepState повідомляли, що росіяни захопили село Мирне. Цей населений пункт розташований в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області.

Херсонський напрямок

Російські підрозділи здійснювали обмежені атаки поблизу Антонівського мосту та островів, але без будь-яких просувань.

Загалом же на більшості напрямків російські сили зосереджуються на локальних атаках і спробах проникнення малими групами, однак ці дії не призводять до змін лінії фронту. Українські війська продовжують утримувати позиції, проводити контратаки та ефективно знищувати техніку й живу силу противника.

Що відомо про втрати росіян?