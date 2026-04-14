Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Які наслідки поразки Орбана?

Аналітики, посилаючись на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, повідомили, що Росія не планує вітати обраного прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з нещодавньою перемогою на парламентських виборах.

За його словами, Угорщина є "недружньою країною", яка підтримує санкції проти Росії. На думку високопосадовця, погіршення взаємин Росії та ЄС є неможливим, оскільки вони вже перебувають "на самому дні".

Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Москва надалі готова вибудовувати відносини із новим угорським урядом "залежно від того, як цей уряд розуміє свої національні інтереси".

ISW пише, що деякі російські "воєнкори" применшує значення поразки Орбана або сумніваються у його близьких відносинах з Кремлем. Натомість інші визнають втрату важливого союзника в Європейському Союзі.

Кремль, ймовірно, применшує значення втрати свого ключового союзника в Європі, щоб продемонструвати впевненість у тому, що Україна все ще зіткнеться з тиском, щоб прийняти умови Росії щодо припинення війни,

– ідеться у звіті.

Аналітики нагадують, що Віктор Орбан регулярно виступав проти допомоги Україні від ЄС та підривав подібні зусилля, граючи на руку Кремлю. Російський диктатор Володимир Путін підтримував його перед виборами.

Що відомо про поразку "Фідес"?