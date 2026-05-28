Об этом пишет Türkiye Today со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

Что известно об инциденте?

Во время инцидента танкер James II под флагом Палау находился без груза примерно в 80 километрах к северу от района Тюркели.

Два других судна под флагом Сьерра-Леоне – Altura и Velora подверглись атаке во время перевалки между танкерами. После атаки к ним были направлены спасательные катера. По предварительным данным, пострадавших среди экипажа нет.

Агентство напомнило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину стороны неоднократно наносили удары по портовой инфраструктуре и судам друг друга.

Впрочем, пока ни Москва, ни Киев не комментируют новые атаки.

Как эти танкеры связаны с Россией?

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, танкер James II привлечен к транспортировке российской нефти и нефтепродуктов в обход нефтяного эмбарго G7 и ЕС, политики price cap на российскую нефть и нефтепродукты.

Напомним, что в мае 2025 года Великобритания ввела против него санкции.

Танкер Altura также использовался для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов. По данным украинской разведки, в период с января 2024 года по июль 2025 года он перевез около 6 миллионов баррелей нефти из России. А с октября 2025 года находится под санкциями Европейского Союза. Впоследствии санкции против этого танкера также объявили Швейцария, Великобритания и Канада.

С января 2024 года до июля 2025 года судно Velora, по данным ГУР, перевезло примерно 5,2 миллиона баррелей российской нефти. В октябре 2025 года ЕС ввел санкции против танкера. Позже о санкциях против Velora объявили и Швейцария, Великобритания, Канада.

Напомним, 3 мая Зеленский заявлял, что украинские силы нанесли успешные удары по двум судам российского теневого флота в акватории входа в порт Новороссийск. Вместе с тем из-за регулярных атак беспилотников значительные разрушения претерпел ключевой российский нефтяной терминал на Черном море "Шесхарис".