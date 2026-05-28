Политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что ухудшение отношений между странами продолжается уже несколько лет. Все началось с того, как Россия не защитила Армению после возобновления войны с Азербайджаном в 2023 году. В результате последние установили контроль над Нагорным Карабахом.

Россия демонстрирует слабость

По словам Краева, за все время полномасштабной войны Россия не спасла ни одного своего союзника. Здесь можно вспомнить Сирию. В случае с Ираном они пробовали как-то помочь, но существенно это ничего не изменило. С Арменией тоже особенно показательная ситуация.

Все это показывает, что Россия перестает быть сильным и влиятельным игроком. Влияние страны на международной арене рассчитывается по тому, насколько она может менять курс действий других стран; как может навязывать свою волю другим странам; как она может защищать союзников и преодолевать врагов. Россия по всем метрикам провалилась,

– отметил Краев.

Обратите внимание! В России уже начали шантажировать Армению ценами на газ. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна может потерять "выгодную" цену на российский газ, если начнет отдаляться от РФ.

Зато Армения уже ищет сближения с западными странами. Там даже проходили совместные учения с американскими военными, не может не вызывать раздражения в России.

Различные упреки об "украинских сценариях" мы слышали уже и раньше. В России говорили такое в отношении Финляндии и Швеции. Но когда стало понятно, что они точно идут в НАТО, то все вопросы в РФ уже исчезли. Там делают такие угрозы не от большой силы, а от слабости. Они понимают ограниченность собственных ресурсов,

– отметил Краев.

Добавим, российский диктатор Путин недавно пригрозил Армении из-за движения страны в Европейский Союз. Он начал рассказывать, что в таком случае может повториться "украинский сценарий" из-за изменения геополитического курса.